Um novo estilo de vida

A pedagoga aposentada, Ana Holanda, de 61 anos, foi uma das pessoas que aderiram ao novo estilo de treino. Diagnosticada com fibromialgia há 6 anos, ela sofria com fortes dores e seu tratamento era a base de remédios.

"Já está com 2 anos e eu consegui um resultado satisfatório, com 70% das dores sumindo, menos ansiedade e mais disposição. Antes eu fugia dos compromissos por conta das dores; hoje eu me sinto com disposição, humor e mais saúde", relata.

Conforme o profissional de educação física, Breno Oliveira, de 30 anos, para uma pessoa que sente dores crônicas, ter esse tipo de treinamento traz diversos benefícios.

"A eletroestimulação veio com a proposta de conseguir ativar a musculatura em isometria, e após o alívio das dores você consegue iniciar movimentos mais calmos, sem muita agilidade. Através da frequência utilizada, conseguimos ativar várias partes das fibras", explica.

O especialista destaca que pessoas com câncer, com epilepsia e grávidas estão no grupo de pessoas com contraindicações, e que com o laudo de liberação de treino do médico para outros casos é seguro.

"Ela é como qualquer outra atividade física, mas sua proposta também é potencializar tempo. O treino pode levar no máximo 30 minutos, quando a pessoa já pratica há muito tempo. Inicialmente, o indicado é 25 minutos duas vezes por semana. Ele trabalha até 90% musculatura", finaliza. (Rafael Santana)