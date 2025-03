Mulher de suspeito preso dá outra versão

UM DOS suspeitos da morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo, foi preso por contradições no depoimento. A prisão temporária de Maicol Sales dos Santos ocorreu no sábado, 8.

O suspeito passou por audiência de custódia no domingo, 9, que manteve a prisão. A principal contradição, na visão dos investigadores, é o paradeiro de Maicol na noite em que Vitória desapareceu, dia 26 de fevereiro. Ele disse aos policiais que estava com a esposa em casa. Ela nega e afirma ter passado a noite na casa da mãe. Também pesou na decisão o fato de Maicol ser o dono do carro que foi visto na cena do crime. (Agência Estado)