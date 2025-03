Trilhas do Cocó fecham em razão das chuvas

Foto: FÁBIO LIMA AS TRILHAS do Parque do Cocó alagam em época de chuva

As trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, foram interditadas nesta quarta-feira, 12. Conforme informações divulgadas pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o local precisou ser fechado em razão das chuvas intensas que atingiram a Cidade nos últimos dias e deve ser liberado após condições de segurança serem averiguadas.

“De acordo com a Gestão da Unidade de Conservação (UC) estadual, as trilhas estão muito alagadas e, por enquanto, sem condições de uso, portanto, a interdição é uma garantia de segurança para os usuários do Parque e preservação das mesmas", destaca a pasta em nota.

Ainda conforme a secretaria, o fechamento do acesso às trilhas "não afeta o uso das demais áreas do equipamento”, devendo as mesmas permanecerem abertas ao público. Entre as atividades que seguem normalmente está o tradicional passeio de barco no Rio Cocó, que retomou recentemente após ficar suspenso em razão do aumento do nível do rio observado nas últimas semanas.

Inviabilidade se deu por causa da submersão da região onde os barcos ficam atracados para receberem os passageiros, chamada de atracadouro. Como a água subiu de nível, o acesso dos pedestres foi dificultado, impedindo que eles chegassem até as embarcações.



O POVO chegou a ir até o parque no último domingo, 9. Na data, o equipamento estava em operação mas as trilhas apresentavam alguns pontos de alagamento, apresentando risco de queda nos trechos com acúmulo de água. Na ocasião, um assistente técnico do parque, que preferiu não ser identificado, chegou a informar que nesse período de quadra chuvosa é comum a existência de poças no trajeto das trilhas. Ele também destacou que por essa razão todos os dias há um monitoramento para avaliar as condições do espaço.





Com informações de Kleber Carvalho