Juazeiro do Norte terá voos extras para Páscoa e Tiradentes pela Azul

Foto: FERNANDA BARROS A partir de quinta-feira, 17, a companhia aérea Azul colocará em operação voos adicionais para Juazeiro do Norte, ampliando a oferta de assentos durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes

A Azul ampliará sua malha aérea Malha aérea é a rede de rotas aéreas que interligam aeroportos e destinos, permitindo o transporte de passageiros, cargas e aeronaves no Ceará, operando três voos extras para Juazeiro do Norte, durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes.

A cidade cearense, famosa pela presença de romeiros que visitam o local devido ao Padre Cícero, contará com a oferta de voos extras entre os dias 17 e 21 de abril.

Este aumento nas operações visa atender a demanda de passageiros que buscam participar das celebrações religiosas da época.



Os voos extras terão partidas de Recife para Juazeiro do Norte, um dos principais hubs da companhia no Nordeste.

Quais são os horários exatos dos voos extras para Juazeiro do Norte



Recife-Juazeiro do Norte



dia 17 - 22h05min / 23h40min



dia 18 - 3h35min / 5h10min



dia 21 - 22h05min / 23h40min



dia 22 - 3h35min / 5h10min

Haverá ainda rotas Recife-Fortaleza, além de Recife-Juazeiro do Norte, que terão três voos cada, operados por aeronaves Embraer E2 (136 Clientes) e ATR (70 Clientes), respectivamente.

Sobre Recife-Fortaleza, a companhia detalha que é frequência regular, que contará com um horário extra a cada um dia (17, 18, 21 e 22).

Segundo a Azul, os horários foram programados para oferecer maior conveniência aos passageiros que desejam viajar durante o feriado. A Azul disponibiliza, no total, 7.597 assentos adicionais para o Nordeste durante o período.

Fortaleza contará, portanto, com incremento na oferta de assentos, com conexões ampliadas para destinos estratégicos.

Além de Juazeiro do Norte, a companhia vai operar 132 voos extras pelo País durante o feriado prolongado, ampliando sua rede de rotas para outras cidades do Nordeste, como Fortaleza, Recife, Maceió e Natal, com um total de 57 voos extras em toda a região.

Horto do Padre Cicero no Juazeiro do Norte Crédito: Aurelio Alves

A Azul está oferecendo uma variedade de opções para facilitar a ida e a volta dos passageiros, promovendo mais flexibilidade para os destinos turísticos e religiosos do Nordeste.



Passagens para o período podem ser adquiridas nos canais oficiais de venda da Azul.

A equipe do O POVO entrou em contato com a Companhia Aérea Azul para obter esclarecimentos sobre os voos da Azul.

Sobre a expectativa de ocupação, a empresa disse que "espera uma boa procura, tendo em vista que são destinos turísticos e com eventos religiosos tradicionais."

E se haverá tarifas promocionais ou benefícios específicos para passageiros que viajarem nesses voos, a aérea responde que recomenda "adquirir os bilhetes com o máximo de antecedência para garantir melhores tarifas."

