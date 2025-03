Marina Silva participa de conferência ambiental no Ceará

Foto: Samuel Setubal MINISTRA do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, participou da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente nesta sexta-feira, 14, onde falou sobre a parceria do Governo Federal com estados brasileiros. Durante momento, que ocorreu em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), participantes de movimentos socioambientais reivindicaram soluções para questões no Estado.

Encontro contou ainda com a presença de outras personalidades públicas, como a vice governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), a secretária do Meio Ambiente do Estado, Vilma Freire, e o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Também estiveram no local entes da sociedade civil.

Devendo acontecer até este sábado, 15, conferência tem como tema “Emergência Climática e Desafio da Transformação Ecológica” e busca promover um "debate em torno de cinco eixos temáticos que abordam aspectos fundamentais para as mudanças climáticas e preservação ambiental".

"O mundo já está vivendo eventos climáticos extremos. Uma hora é seca, outra hora é chuva, tornado, furacão, incêndio, tudo está (acontecendo) em função da emissão de CO2", destacou Marina, durante palestra realizada no momento.

Ministra também falou sobre ações que vem realizando no ministério e celebrou resultados. "Em dois anos de Governo, reduzimos o desmatamento em 46% comparado a 2018", destacou.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta, Marina citou que pela primeira vez a ciência identificou uma área de 300mil km² já desertificada no semiárido brasileiro. “É preciso se adaptar a esse novo normal. Aí no Ceará a parceria com o nosso governador vai ser muito importante”, frisou.

Durante confederação, ela voltou a frisar a importância de parcerias como essa, destacando o papel do presidente e de governadores para garantir a proteção dos biomas da Mata Atlântica.

Representantes reivindicam pautas



Representantes de movimentos socioambientais também estiveram presentes no encontro. Eles levaram cartazes reivindicando soluções para problemas ambientais registrados no Ceará.

Alguns dos papéis traziam as frases: "O Ceará está de luto! Urânio não queremos, água sim!", "Governador, inclua os 400 hectares de dunas que ficaram fora do Parque do Cocó", "A força do Povo é a resistência", e "Construam o ecoduto Sabiaguaba, parem a destruição das dunas em Fortaleza".

Momento tem entre os principais objetivos debater e consolidar 20 propostas prioritárias destinadas a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas no Ceará.

"A parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ceará (...) É exatamente pra passar as diretrizes, dialogar sobre a agenda ambiental aqui no Estado, quais são os problemas que mais afetam as nossas populações, sobretudo as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade", pontuou a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Vilma Freire, durante conferência.