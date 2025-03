A dosagem certa para o consignado

Foto: Reprodução/ Youtube Presidente deu declaração em evento de assinatura da Medida Provisória que estabelece a linha de empréstimo consignado Crédito do Trabalhador, no Palácio do Planalto.

Não tem segredo. A dosagem certa para o novo crédito consignado ao trabalhador privado está em tomar o remédio da educação financeira. A modalidade que facilita e barateia taxas de financiamentos a quem labora neste país é um estímulo para a economia. Imagine aí que os bancos vão fazer uma concorrência para quem oferta a melhor proposta.

Para aquele que tem um crédito mais caro, vai ser a oportunidade de baixar consideravelmente os juros e o valor da parcela mensal a quitar. A chance também de reformar uma casa, dar entrada em algum bem que queira adquirir. Até aqui, as vantagens. Vamos ao que deveria ser feito. Sabe o que o governo esqueceu? O Brasil não é um país de tradição na educação financeira.

Então, uma campanha em conjunto com o lançamento da plataforma, prevista para a próxima sexta-feira, 21 de março, deveria ser criada. Não adianta somente soltar este dinheiro, que tem a garantia do FGTS.

É preciso entender o comportamento do brasileiro, sobretudo aquele que se ilude com as promessas fáceis de retirar o dinheiro de um empréstimo para fazer mais dívidas em joguinhos. Somos muito emocionais. Isso nos torna bonitos de se ver, mas a racionalidade necessária para que saibamos controlar nosso orçamento é preciso trazer à tona.