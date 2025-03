Evandro diz que pediu socorro a Lula para a saúde e novidade será anunciada

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Ceará no próximo dia 19 será momento de anúncio de novidades sobre a área da saúde de Fortaleza. Os dois gestores se reuniram nesta semana para tratar sobre socorro financeiro à Capital.

A principal pauta da agenda de Lula na Capital será a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A visita de Lula ocorre no momento em que a saúde de Fortaleza enfrenta crise, com dívidas junto a fornecedores e falta de repasse de remédios nos postos de saúde.

Em entrevista coletiva antes da primeira reunião de secretariado, Evandro revelou que a reunião com o presidente em Brasília foi proveitosa e que Lula "tem boas notícias para a população" na ocasião de sua visita.

"Nós fizemos algumas solicitações ao presidente, estamos precisando de um socorro, de uma ajuda em especial na saúde de Fortaleza. É importante que a população saiba que os remédios que por hora estão faltando em alguns dos postos de saúde, se deve à falta de programação da gestão anterior", afirma.

Ainda sobre a falta de remédios nos postos, Evandro disse que a demanda deveria ter sido feita no fim de 2024, antes do recesso da indústria farmacêutica, em meados de dezembro, o que não ocorreu.

Por isso, a nova gestão diz que teve de esperar a retomada das operações dos fornecedores, entre o fim de janeiro e início de fevereiro, para realizar os pedidos.

"Essa programação que não foi feita, infelizmente está tendo essa repercussão agora, mas que nós desde o primeiro momento quando nós assumimos, nós fizemos uma programação de medicamentos para que todos os nossos postos de saúde, todos os nossos equipamentos possam estar sendo abastecidos e ter estoque suficiente para fornecer a população fortalezense", complementou.

No início de fevereiro, Evandro destacou ao O POVO que do cálculo de R$ 2 bilhões em dívidas a serem honradas em 2025, metade se deve ao setor de saúde, sendo que R$ 500 milhões destinam-se a fornecedores.

Sobre a reunião do secretariado após dois meses e meio de gestão, Evandro destacou a oportunidade de reunir as pastas para alinhar expectativas, tocar projetos e definir metas.

Segundo o prefeito, os primeiros dias da gestão serviram para organizar a casa. "A Prefeitura estava extremamente desorganizada e o momento atual é de estruturação e organização".

"(A prioridade da gestão) É a justiça social, reduzir as desigualdades sociais. Nós temos uma cidade que é o maior PIB do País, mas do que adianta isso sem resultados concretos de direitos para a população? Enquanto nós temos o primeiro PIB do Nordeste, nós temos uma das cidades mais desiguais do País".