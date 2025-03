Morre atleta de 39 anos durante prova de Aquathlon em Fortaleza neste sábado, 15

Foto: Reprodução/ Runners Assessoria Esportiva A atleta, conhecida como Aninha Xavier, morreu na manhã deste sábado, 15, durante prova

Faleceu Ana Zuleica Xavier, 39, atleta de triathlon e educadora, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 15. A tragédia foi durante o Campeonato Cearense de Aquathlon Uma das portas de entrada para o Triathlon é a prática do Aquathlon, combinado que inclui natação e corrida 2025, etapa única. A fatalidade teria acontecido na modalidade aquática.

A Moradora de Maracanaú, na Região Metropolitana da Capital, deixa marido e filho. A vítima teve o corpo encaminhado para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) à tarde, oriundo do hospital. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A Runners Assessoria Esportiva lamenta profundamente o falecimento da aluna, conhecida como Aninha, por meio de uma nota de pesar. “Sua memória, no entanto, permanecerá viva, motivando outros a seguir o exemplo de perseverança e amor pelo esporte que deixou”, escrevem.

Segundo a publicação, a notícia teria abalado a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, sendo lembrada pela dedicação, disciplina e alegria contagiante, características que marcaram a trajetória nos treinos e nas competições.

Em comunicado oficial, a Runners expressou sinceras condolências à família, amigos e todos que compartilhavam da amizade de Aninha. “Neste momento de dor, nossos corações estão com seus entes queridos. A sua memória, sua energia e o legado que ela deixa em nossa comunidade esportiva serão sempre lembrados”, afirmou a assessoria.

Conforme o texto, a morte da atleta é uma perda irreparável para o esporte.

A Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece) também lastimou nas redes sociais. A presidente Fatima Figueiredo está fornecendo suporte e apoio aos familiares.

Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) indica acionamento pela Guarda Municipal



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a Guarda Municipal foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A Guarda gerencia a faixa litorânea. Conforme o Órgão, a retirada do corpo foi conduzida pelas pessoas da organização do evento, assim como o transporte ao hospital.

Mais informações em breve.