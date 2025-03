Não vão nos calar: violência política de gênero não fica impune

Foto: Mariana Lopes Manuela D'Ávila participou do II Seminário Estadual da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Já é difícil que mulheres consigam ser eleitas no Brasil. É um misto de muitas coisas: barreiras históricas, não ser vista como opção viável, dificuldades para acessar recursos de financiamento de campanha ou ter espaço dentro dos partidos. Ser eleita é um feito e tanto em uma estrutura quase sempre ocupada por homens. Mas ser eleita não blinda mulheres de serem vítimas de violência.

Mesmo em cargos de poder, ainda podem ser xingadas, humilhadas e desvalorizadas ao exercerem seus mandatos. Pode parecer piada, mas muitos não sabem que essas ações são enquadradas em crime: violência política de gênero.

O Tribunal Superior Eleitoral condenou, ao manter o entendimento da esfera eleitoral do Ceará, um ex-vereador de Russas por ofensas, primeiro, a uma moradora do município e, em uma escalada de violência, a deputadas estaduais que, na época, eram filiadas ao mesmo partido que o então vereador. Se nem ser da mesma legenda afastou a violência, um cargo também não foi o suficiente.

É a primeira condenação da Corte neste sentido, em uma decisão inédita, assim como foi a tomada pelo Tribunal Regional do Ceará em 2023. É uma resposta de que mulheres têm voz, não vão ser caladas e quem tentar silenciá-las vai bater de frente com a legislação. É a aplicação prática, além do debate, para que a democracia possa ser exercida.