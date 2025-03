Os ataques à internet livre no Ceará

Foto: Divulgação Polícia Civil A OPERAÇÃO Strike da Polícia Civil, contra ataques a empresas de internet, apreende armas de fogo

Uma primeira resposta foi dada ao longo da última semana pelo Poder Público aos criminosos responsáveis por extorquir moradores e empresários do ramo de fornecimento de internet no Ceará. Em duas fases, a operação Strike, da Polícia Civil, prendeu 17 suspeitos do achaque — outros nove foram presos por crimes correlatos. Entre os alvos da ofensiva policial estão proprietários de empresas que, supostamente, estariam se beneficiando da "proibição" de concorrentes.

Essa não é uma prática recente. Desde 2019, diversas matérias do O POVO têm mostrado casos de faccionados cobrando "pedágios" para permitir o funcionamento de serviços de internet em territórios por eles dominados — serviços de TV a cabo, botijões de gás, casas de apostas e comerciantes de outros ramos também têm sido afetados. Em janeiro, O POVO mostrou que um inquérito foi instaurado em 2023 para investigar a extorsão de provedores de internet na Barra do Ceará e na Sapiranga. Neste ano, porém, uma série de ataques trouxe holofotes para essa modalidade criminosa. Carros de empresas de internet foram incendiados, assim como lojas foram atacadas — inclusive, a tiros — e equipamentos de transmissão foram danificados em locais como o Grande Pirambu, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Caridade. Portanto, ações como a Strike são de extrema importância e devem ser celebradas. Não se pode permitir que esse tipo de crime se consolide na cartela de atividades criminosas das facções.

O desafio agora é atacar o problema no âmbito do policiamento ordinário. Afinal, especializadas como a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) podem priorizar, em um primeiro momento, esse tipo de crime, mas, atoladas de trabalho, não terão como desenvolver ações de repressão rotineiras. Isso para não falar no desafio maior da prevenção social, proporcionar tanto meios para permitir que pessoas engajadas com as facções deixem essas organizações, quanto desestímulos ao ingresso de novos quadros.