Voo com 127 brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza

O quarto voo com deportados para o Brasil — terceiro a chegar por Fortaleza — pousou no Aeroporto Internacional Pinto Martins por volta das 11 horas desse sábado, 15.O avião com 127 brasileiros, entre adultos, crianças e idosos.

Foram 97 homens e 30 mulheres. Em relação à idade, havia nove crianças, um adolescente e um idoso. De Fortaleza, 75 repatriados seguiram para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

Conforme a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, a maioria dos passageiros é oriunda da região Sul e Sudeste do Brasil, especialmente da cidade de Governador Valadares (MG).

"Raríssimos são aqueles que vão para o Norte ou mesmo permanecem aqui no Nordeste. No voo passado tivemos algumas pessoas que foram para o Norte, então elas foram encaminhadas diretamente para o nosso centro de acolhimento humanizado na rodoviária, onde providenciamos o deslocamento delas", afirma a secretária.

Na chegada, os repatriados foram atendidos com um lanche composto por sanduíches, sucos, frutas e água, além de serviços de saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e um posto de suporte para a regulamentação de documentos.

"Fizemos um acordo de cooperação técnica com a Sesa [Secretaria da Saúde] para garantir que as frutas sejam higienizadas, conforme exigência da Anvisa", completou Socorro. "Muitos foram arrancados abruptamente de suas rotinas. Alguns estavam no supermercado quando foram abordados e deportados", disse a secretária.

A iniciativa é uma operação conjunta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em parceria com os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Defesa (MD).

A Defensoria Pública da União (DPU) também faz parte da operação. "Nosso foco principal está na proteção das crianças e das famílias. Estamos atentos às condições a que essas pessoas são submetidas antes do voo, durante o trajeto e no momento da chegada ao Brasil. Além disso, trabalhamos para garantir que, após o desembarque, cada caso receba o devido encaminhamento, de forma a assegurar os direitos fundamentais dessas pessoas", explica Edilson Santana, defensor regional de Direitos Humanos. (Giordano Barros)