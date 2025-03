Maria Bethânia interrompe show e pede "respeito" após falha em som

Foto: Reprodução/X Maria Bethânia durante apresentação no Rio de Janeiro quando interrompeu o show por problemas técnicos

Uma baixa qualidade no equipamento de som levou a cantora baiana Maria Bethânia a interromper um show e pedir “respeito”. O caso aconteceu nesse sábado, 15, na Rio de Janeiro, durante o penúltimo show da turnê da artista com o irmão, Caetano Veloso.

Vídeos das falas da cantora viralizaram nas redes sociais. Um deles mostra o início do problema. Bethânia alega que o microfone dela fora trocado e isso significava “um chiado” no ouvido. “Não é absolutamente nada o som que eu estava cantando. Querem me desafiar”, disse.

Veja abaixo o vídeo do ocorrido

Bethânia soltando os raios de Oyá na banda. ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/PcOplWFK5I — Rafael Marchon (@rafaelmarchon) March 16, 2025

A cantora demonstra irritação e pede para o irmão ser chamado para “fazer o final do show”. Ela seguiu: “Eu não posso fazer o solo se eu não tenho voz, gente. Sou uma cantora, não tenho outra coisa senão minha voz. Sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro acontecer isso".

"Me respeitem. Não vou cantar com esse som", completou Bethânia.

Turnê de Caetano e Bethânia passou por Fortaleza

A turnê "Caetano&Bethania" terá a apresentação final no dia 22 de março. Foram 19 shows em 2024, um deles em Fortaleza.

O show da capital cearense ocorreu em 16 de novembro, em uma Arena Castelão lotada, com público de todas as idades e todos os setores do estádio preenchidos.