Foto: Vaticano/AFP Papa Francisco aparece pela primeira vez em foto após internação

O Vaticano publicou, neste domingo, 16, uma foto do papa Francisco sentado diante do altar de uma capela localizada no Hospital Gemelli, em Roma. Essa foi a primeira imagem do pontífice publicada desde que o religioso foi internado por problemas respiratórios em 14 de fevereiro recente, há pouco mais de um mês.

O pontífice de 88 anos segue se recuperando de uma pneumonia bilateral. Nesta manhã, ele "concelebrou" a missa dominical na capela, que fica próxima ao seu quarto, de acordo com Santa Sé. O papa prossegue com os tratamentos prescritos - como a terapia respiratória e motora.

O boletim médico mais recente foi divulgado na noite deste sábado, 15, e trouxe a informação de que o estado de saúde do pontífice permanece "estável", mas que, "apesar da melhora gradual", ele precisa seguir com a terapia no hospital.

Papa Francisco diz passar por "momento de provação"



Em sua mensagem do Angelus, enviada por escrito neste domingo, 16, o papa Francisco chegou a falar que está "passando por um momento de provação", com um físico frágil.

"Compartilho com vocês esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", escreveu.