Com o título do Challenger de Phoenix, no domingo, 16, o prodígio brasileiro João Fonseca atingiu a 60ª posição no ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). É a melhor colocação da carreira dele. A título de comparação, o segundo melhor do mundo com menos de 19 anos é o norueguês Nicolai Budkov Kjær, atual 306º. O carioca volta às quadras amanhã, 19, na estreia no ATP de Miami.