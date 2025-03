CasaCor 2025: evento retorna para casarão do Meireles e terá ambientes gratuitos

Foto: Samuel Setubal OS DIRETORES da CasaCor: Neuma Figueiredo e Pedro Esdras

A CasaCor revelou o novo local da edição 2025 nesta quinta-feira, 20. O evento - que reúne arquitetos, designers de interiores e paisagistas - retornará para o mesmo espaço de 2023: o casarão localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles - que conta com 5 mil metros quadrados.

A edição de 2025 da CasaCor está marcada para acontecer entre os dias 2 de outubro e 16 de novembro.

O anúncio foi feito pouco antes da palestra “Semear Sonhos”, ministrada pelo arquiteto e diretor de relacionamento e conteúdo do evento, Pedro Ariel Santana, realizada no Salão Blue Night, no hotel Gran Marquise, fechado para a imprensa e profissionais da área.

Clique aqui e veja o Guia Vida&Arte - CasaCor

O recorde de público em 2023 foi o que motivou a decisão da volta para o local. “O evento foi grandioso para nós, porque tivemos o público, o maior público nosso, né, e bilheteria também”, aponta Neuma Figueiredo, diretora da CasaCor e presidente do Instituto Cor da Cultura.

A renovação de público, segundo Pedro Esdras, também diretor do evento, é outro fator que atenua a necessidade da volta e que para ele indica mais um sucesso de bilheteria. “Em função disso, a gente acredita que vai ser um sucesso novamente, porque tá numa área central novamente, como no ano passado”.

CasaCor 2025 se propõe a pensar sobre crises climáticas

Com o tema “Semear os Sonhos”, a CasaCor de 2025 se propõe a pensar sobre a crise climática e trazer soluções por meio da arquitetura, do paisagismo e de interiores.

Pedro Esdras revela que o mote vem como um alerta para a relevância da problemática. “Tanto como de forma inspirar os arquitetos, mas como chamar atenção para o que a gente considera ser uma emergência”.

Neuma também espera que haja uma conscientização em relação à questão ambiental para além da questão profissional: “Para haver essa conscientização de todos na construção, não só nos seus ambientes, mas na vida deles, de outros projetos, das empresas e fornecedores também”.

O arquiteto cearense Ney Filho, que já trabalha com projetos sustentáveis, celebra a iniciativa do evento e salienta que o tema não é apenas uma tendência de moda.

“Isso é tendência e uma tendência que não pode sair de moda nunca. É, não é uma questão de: ‘Ai, eu fiquei fora da trend'. Ficar de fora é como não sobreviver. Então é tudo entrelaçado. Eu acho que a Neuma mais uma vez acertou”, destaca o arquiteto.

CasaCor 2025 terá ambientes com visitação gratuita

Outra novidade anunciada durante o lançamento foi de espaços disponíveis para a visitação gratuita. A ação surge diante da necessidade de tornar a CasaCor mais acessível a todos os públicos.

Pedro Esdras afirma que essa é uma provocação que vem sendo feita ao grupo organizador do evento há algum tempo. “Tem muita gente que é curioso, não conhece a CasaCor e a partir daí pode ter um pouquinho, vamos dizer assim, uma prova do que é”.

O diretor da CasaCor explica que, para que isso possa se tornar realidade, é preciso um espaço com “bastante movimento”, algo que o casarão da Rua Tibúrcio Cavalcante proporciona.

Segundo ele, é algo que está sendo trabalhado ainda, mas que há o estudo de proporcionar ambientes com acesso gratuito. “Nós estamos ainda desenvolvendo o projeto, mas a gente tem alguns ambientes que as pessoas possam visitar, sem que necessariamente tenham que passar pela bilheteria e comprar o ingresso”.

Ney Filho, arquiteto cearense, observa a iniciativa como fundamental. “É muito importante a gente mostrar o que há de mais bonito, moderno, que tá na ponta da tendência tecnológica de materiais, pensamentos, resistências e tudo, para todos”, argumenta.

“Se eu continuar nesse mundinho restrito não adianta de nada, o mundo não melhora”, finaliza Ney.