Elmano de Freitas começa entrega de cartões fardamento para agentes da segurança pública

Foto: divulgação/SSPDS A entrega do Cartão Fardamento foi marcada pela presença de representantes das forças de segurança do Ceará

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Fretas, deu início a entrega do Cartão Fardamento, por meio de uma solenidade, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), nesta segunda-feira, 24, com a presença de representantes das forças de segurança, entre Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar.

Um total de 23.527 militares, entre policiais e bombeiros, receberão o Cartão Fardamento, com um valor de mil reais, que permitirá o agente de segurança comprar uniformes durante o período de um ano. Esse investimento tem um custo de R$ 24.219.827,82. Todos os anos os policiais vão receber o cartão e não precisarão comprar as fardas com o próprio dinheiro. O governador frisou que, nos casos de valores de diferença, o crédito volta para o Governo do Estado.

“O que estamos fazendo é um reconhecimento ao esforço de vocês. Não é justo que precisem gastar o próprio dinheiro para pagar os seus uniformes. Penso que tomamos uma solução que simplifica todo o processo e é o mínimo que o Estado pode fazer. Eu confio na nossa tropa e os senhores e as senhoras poderão escolher, dentro das lojas credenciadas, aquelas que vocês acharem melhor. Estamos dando as condições reais para que as coisas possam ser da maneira que devem ser”, afirmou o governador.

Roberto Sá, gestor da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), comentou sobre a iniciativa. “Ao longo de toda a minha trajetória, seja no Rio de Janeiro ou na Polícia Federal, paguei pela minha farda. Essa é uma decisão que significa um ganho para cada um dos servidores, representando não só benefício financeiro, como também dignidade”, afirmou.

O projeto foi encaminhado por mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelo governador e aprovado pelos parlamentares. Para Elmano de Freitas, existe a necessidade de reconhecer a importância da tropa, cuidar da auto estima dos policiais e mostrar para a sociedade que os agentes de segurança estão em condições reais de enfrentamento ao crime.

O governador destacou a implantação do hospital da PMCE, além de criação de concursos e o investimento de R$ 60 milhões para o sistema de metas na segurança pública, com o intuito de reduzir a violência e aumentar a produtividade.

Roberto Sá, por sua vez, comentou que o governador é um entusiasta de trabalhos com evidências científicas e entende que os agentes de segurança buscam incentivo e reconhecimento. "Precisamos cuidar de quem cuida, de quem sai de casa e não sabe que vai voltar, é uma vocação, uma doação, um sacerdócio trabalhar com isso", pontua.