O jornalista Jocélio Leal, diretor de Jornalismo das Rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri e colunista do O POVO, recebeu, ontem, 26, em Brasília, a Ordem do Mérito Judiciário Militar. A solenidade foi comandada pela ministra-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, a primeira mulher presidente do STM. Em seu discurso, ela citou o renomado jurista Paulo Bonavides, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), falecido em 2020. A medalha ao jornalista foi entregue pelo vice-presidente do STM, o cearense Joseli Parente.