Jayme Sirotsky, da RBS, recebe o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa

Foto: Jefferson Bernardes/ Agencia Preview/ Divulgação JAYME Sirotsky, à direita, recebe homenagem da ANJ

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) concedeu nesta quinta-feira, 27, o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa ao presidente emérito do Grupo RBS (RS), o empresário Jayme Sirotsky, de 90 anos, a partir de decisão unânime da diretoria da entidade, que representa os principais jornais brasileiros. Segundo a ANJ, o empreendedor gaúcho recebeu a premiação pela relevância de seu notável trabalho na defesa das liberdades de imprensa e de expressão nos âmbitos regional, nacional e internacional.



Em seu discurso, Jayme Sirotsky disse se sentir honrado, envaidecido e agradecido à ANJ, a amigos e companheiros presentes e que o acompanharam ao longo de 9 décadas, à família e aos colegas de RBS. “Nesse tempo todo enfrentamos e seguimos desafiados diante de ameaças, censura, fundamentalismo, negacionismo e, agora, um trumpismo respaldado pelas big techs que vem deturpando as ideias de liberdade de expressão”, afirmou.



“Para combater tudo isso temos lutado, principalmente de forma associativa, livre e qualificada. Lembrou de ter participado do debate e elaboração da Carta de Chapultepec, com foco essencial na ética, cujos princípios permanecem inalienáveis. Destacou as inúmeras missões que fez empunhando a bandeira da liberdade de expressão em diversos países, democráticos e autocráticos. “Tivemos sucessos e fracassos, mas sempre deixamos marcadas as nossas ideias”.

“É uma alegria pessoal muito grande prestar esta homenagem a uma pessoa que serve de inspiração e modelo a gerações de jornalistas, dentre os quais me incluo”, disse Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ. “A escolha do prêmio sempre é precedida por acesos e saudáveis debates na diretoria da entidade. No caso do Jayme, porém, houve uma rara unanimidade, porque, sem sombra de dúvidas, homenageamos aqui um campeão brasileiro e mundial da liberdade de imprensa”, completou.

História

Conhecido por seu espírito de inovação e de defesa a causas sociais, o empresário tem uma longa história de mais de 65 anos na RBS, onde atuou desde o início da formação da empresa, fundada pelo seu irmão, Maurício Sirotsky Sobrinho, cujo centenário de nascimento (5 de junho) é comemorado neste ano.



Jayme Sirotsky sempre esteve à frente de entidades, movimentos e iniciativas em defesa das liberdades de expressão e de imprensa. Foi o primeiro latino-americano a assumir a presidência da Associação Mundial de Jornais (WAN-IFRA), quando se consagrou como um reconhecido líder mundial de imprensa.



O empresário, natural de Passo Fundo (RS), também foi vice-presidente e membro do conselho da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e teve papel de destaque na elaboração da chamada Declaração de Chapultepec, em 1994, que estabelece a imprensa livre “como condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade”. Jayme Sirotsky presidiu a ANJ por dois mandatos e é um dos fundadores do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Atuou ainda como dirigente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e de entidades regionais.

(Com informações da ANJ)