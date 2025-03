Bolsonaro no banco de réus

Foto: o povo capa

Em fato inédito, Jair Messias Bolsonaro (PL) se tornou o primeiro ex-presidente eleito colocado no banco dos réus por crimes contra a ordem democrática. Na última quarta-feira, 26, 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete aliados réus pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Os oito réus compõem o chamado "núcleo crucial" do golpe, entre as 34 pessoas que foram denunciadas. A decisão foi destaque na manchete e na reportagem da edição de quinta-feira, 27, do O POVO.