Tradição para ver e ouvir

Chico Rei é um personagem importante na tradição oral mineira, sendo transmitido por gerações nos últimos séculos. Hoje, sua história é contada também em diferentes mídias. Em 2022, a cineasta Joyce Prado lançou o documentário "Chico Rei entre Nós", disponível na Globoplay.

No YouTube, a camisaria Chico Rei disponibilizou uma websérie produzida em parceria com a produtora Abrolhos Filmes chamada "Chico Rei em Movimento" com três episódios.

Já na música, Don L e Mateus Fazeno Rock cantam sobre revolução e justiça em "Vila Rica", com uma letra que faz referência direta à exploração do ouro e do sangue derramado na região. A canção faz parte do álbum Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2, do rapper Don L.