pessoas foram mortas no terremoto ocorrido em Mianmar na sexta, 28. O número divulgado ontem supera a contagem do sábado, que estava em 1 mil pessoas. A expectativa é que continue aumentando, já que equipes de resgate ainda lutam para encontrar pessoas em meio aos escombros. De acordo com os últimos dados da junta militar que comanda o país, além do número de mortos, há 3,4 mil feridos e 300 desaparecidos. (AFP)