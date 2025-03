A CÂMARA de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) divulga hoje a lista com o teto de preços dos remédios. A lei que trata da regulação do setor prevê o reajuste anual dos medicamentos. Isso não significa, entretanto, que haverá aumento automático dos preços praticados, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Cabe aos fornecedores fixarem o preço. (Agência Brasil)