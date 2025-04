Alunos de escola estadual denunciam estrutura precária e pedem melhorias

Foto: Gabriela Monteiro/ O POVO ALUNOS denunciaram as condições de escola no Guajeru

“Esse processo que não acaba, eu quero ver a reforma da minha quadra” foi o grito que ecoou pelos entornos da Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel, no bairro Guajeru, em Fortaleza, a segunda melhor escola estadual de Fortaleza. O movimento com bandeiras, tambores, cartazes e as vozes dos alunos pedia por melhorias na estrutura do prédio, que está prejudicando o dia a dia dos discentes e docentes.

O POVO foi até o local para visualizar melhor as falhas da escola que acolhe 408 alunos e foi possível observar uma série de problemas estruturais que impactam diretamente na qualidade do ensino e no bem-estar dos estudantes. Um dos pontos críticos é a exposição de fios elétricos em salas de aula, o que representa um risco à segurança dos alunos e professores.

Um professor, que preferiu resguardar a sua identidade, informou que a escola, anteriormente, era uma escola de ensino regular e a partir de 2010, passou a ser uma escola da rede estadual de ensino. “É uma escola adaptada. Há seis anos estamos sem quadra, o teto dela foi retirado e não foi refeito. As aulas de educação física só podem ser feitas no primeiro horário da manhã e no último da tarde, se não, os alunos passam mal”, disse.

Segundo o docente, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará já está ciente da situação, houve uma visita de um técnico à escola, mas até o momento nada foi feito. Além disso, os tetos, em sua maioria feitos de PVC ou em estado de degradação, incham e acumulam água nos períodos de chuva, chegando a vazar e molhar os alunos durante as aulas, com o risco de danificar o material escolar dos alunos e dos professores. A falta de espaço nas salas de aula e nos laboratórios também é uma queixa dos alunos.

O estudante Enzo Mesquita, de 17 anos, complementou a queixa do professor apontando a falta de um auditório, o que dificulta a realização de eventos. Há apenas a sala do Atendimento Especializado ou o pátio, que também não acolhe todos os alunos.

“Mesmo tendo um ensino muito bom, entregando bons resultados, tendo um bom ensino, a nossa estrutura é muito precária e isso dificulta muito o nosso aprendizado. A gente tem uma aula de educação física que a gente passa mal porque estamos em pleno sol, sem contar os problemas com climatização que tem uma sala específica que a gente precisa sair para conseguir fazer as nossas atividades porque não tem condições de permanência”, detalhou.

Os armários utilizados pelos alunos também estão sem cadeados e completamente expostos, comprometendo a segurança dos pertences. Nos banheiros, a falta de portas e de estrutura mínima afeta diretamente a privacidade e o respeito, principalmente das alunas.

“Queremos ter uma quadra, queremos ter estrutura. As alunas precisam de banheiros que respeitem a privacidade. Os nossos colegas, que são referência no esporte, precisam de uma quadra para treinar e fazer suas atividades de educação física”, disse a aluna Ester Brasileiro, de 16 anos.

O POVO entrou em contato com a pasta estadual de educação. Até o fechamento deste material, não houve uma resposta.

Colaborou Victor Marvyo/Especial para O POVO