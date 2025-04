Sobral: União cede terreno de aeródromo para UFC construir hospital

Foto: AURÉLIO ALVES Reitoria da UFC

A União cedeu o terreno onde antes funcionava o antigo Aeródromo Público Coronel Virgílio Távora, no bairro Derby Club, em Sobral, para a Universidade Federal do Ceará (UFC). No local, será construído um hospital universitário federal, o primeiro do tipo localizado na Região Norte do Ceará.

Processo de cessão do imóvel encontra-se em tramitação na Secretaria do Patrimônio da União (SPU). De acordo com pasta, procedimento ocorre por meio do programa “Imóvel da Gente”, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e está em fase de liberação da guarda provisória.

Etapa representa uma fase inicial de transferência do terreno, que tem área total de 176.327,79 m². Ainda conforme órgão, cessão ocorre após a universidade ter mostrado interesse em construir um hospital federal no espaço, com atendimento 100% gratuito à população via Sistema Único de Saúde (SUS).

O POVO solicitou mais informações para a UFC sobre como será o funcionamento da unidade de saúde e se já há prazos de início e de entrega da obra. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.