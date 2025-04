Bolsonaro tem boa evolução, mas permanece na UTI

O EX-PRESIDENTE Jair Bolsonaro (PL) continua internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta. Segundo o boletim divulgado ontem, ele apresenta "boa evolução clínica" e pressão controlada. O novo relatório médico informou que o ex-presidente segue em jejum oral, se alimentando via corrente sanguínea. A equipe afirmou que Bolsonaro continua as sessões de fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação. Ele apresentou um episódio de alteração na pressão arterial, de acordo com o boletim do sábado, 19. Bolsonaro passou por cirurgia de 12 horas no dia 13 deste mês para desobstruir uma dobra no intestino delgado que dificultava seu trânsito intestinal. O ex-presidente foi atendido com urgência na sexta-feira, 11, após sentir fortes dores abdominais durante um evento no Rio Grande do Norte.(Agência Estado)