Jogadora do Fortaleza é convocada pela seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-17

Foto: João Moura/Fortaleza EC A JOGADORA do Fortaleza tem 16 anos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou no último final de semana a preparação da equipe feminina para o Campeonato Sul-Americano Sub-17, que irá ocorrer em maio em Palmira, na Colômbia. Dentre a lista de atletas convocadas para a competição está a atacante do Fortaleza, Ravenna.

A jogadora de 16 anos já participa dos treinamentos com o grupo verde e amarelo em Guararema, em São Paulo, onde ficará até o dia 27 de abril, quando então, junto ao corpo técnico brasileiro, a atleta viajará para terras colombianas.

O Brasil irá estrear no certame continental diante do Peru, no dia 1º de maio, às 21h, no Estádio Francisco Rivera Escobar.

Conheça Ravenna

Ponta de velocidade, Ravenna é natural de Feira de Santana, na Bahia, e chegou ao Fortaleza em 2023. De lá para cá, ela defendeu as Leoas no Campeonato Cearense Sub-17 em 2023 e foi campeã com o grupo em 2024. Ela também atuou em duas Copinhas, no Campeonato Brasileiro Sub-20 e no Campeonato Cearense adulto.

Confira a lista de atletas convocadas: