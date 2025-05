Cinco pessoas sobrevivem em pântano com jacarés

CINCO pessoas sobreviveram a um acidente de avião de pequeno porte na Amazônia boliviana e permaneceram 36 horas presas em um pântano antes de serem resgatadas ontem. Os ocupantes — três mulheres, uma criança e o piloto — saíram ilesos e foram encontrados sobre a aeronave virada. "Os cinco estavam em cima do avião em excelentes condições", informou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região. Os resgatados estão em avaliação médica em um hospital local. A aeronave decolou na quarta da localidade de Baures com destino à cidade de Trinidad, ambas em Beni, separadas por uma distância de 180km. (Agência Estado)