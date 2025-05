Foto: JÚLIO CAESAR O prazo para entregar a declaração termina no dia 30 de maio

A Receita Federal já recebeu 556.179 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025 pelo Ceará. No Brasil, a quantidade ultrapassa os 22,3 milhões. O número foi atualizado na tarde deste domingo, 11. O prazo para entregar a declaração termina no dia 30 de maio. O órgão estima receber 46,2 milhões declarações do tributo este ano, o que representará um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões. Levando em consideração apenas o Estado, a projeção é de 1,06 milhão, ou seja, aproximadamente 2,3% da meta nacional. (Fabiana Melo)