Foto: Divulgação/ Conviver Urbanismo Estátua do Padre Cícero com estampas de Espedito Seleiro

Na noite de sábado, 10, a estátua do Padre Cícero teve sua primeira projeção mapeada, ganhando cores e estampas das obras de Espedito Seleiro. O padim foi "vestido" com as artes em couro que o mestre da cultura do Estado popularizou pelo mundo, unindo a fé do povo à tradição vanguardista. Natural de Nova Olinda, o artesão de 85 anos já vestiu famosos e fez parcerias com diversos artistas. A ação foi promovida por uma empresa de urbanismo de Juazeiro do Norte, a Conviver.(Gabriela Monteiro)