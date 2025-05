Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Joe Biden foi presidente dos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata e está avaliando opções de tratamento com sua família, segundo um comunicado de seu escritório emitido neste domingo, 18.

Na sexta-feira, o democrata de 82 anos foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea, informou o comunicado.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um manejo eficaz" da enfermidade.

O diagnóstico foi feito após Biden apresentar um aumento dos sintomas urinários e ser examinado na semana passada devido à descoberta de um novo nódulo prostático, segundo o comunicado.

O anúncio ocorre enquanto Biden sustenta que poderia ter vencido as eleições presidenciais de 2024, após abandonar a disputa devido a dúvidas sobre sua idade e capacidades mentais.

Sua vice-presidente, Kamala Harris, que o substituiu como candidata, acabou sendo derrotada pelo republicano Donald Trump.

Na semana passada, uma gravação de Biden falando com hesitação e com dificuldades para lembrar eventos e datas importantes reacendeu o debate sobre seu estado enquanto ainda ocupava o cargo.

O filho de Biden, Beau Biden, faleceu de câncer cerebral em 2015.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 18, que estava "entristecido" com a notícia do câncer de Biden. "Melania e eu estamos entristecidos ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos a Jill e à família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação", afirmou Trump nas redes sociais, apesar de ter criticado repetidamente Biden por suas capacidades cognitivas e pelo declínio associado à sua idade.