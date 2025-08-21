Motociclistas presos por fraudar corridas por app são soltos, mas não podem se aproximar uns dos outros

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu 15 motociclistas e apreendeu 19 motocicletas em Aquiraz, na RMF

Os 15 motociclistas presos em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), acusados de fraudar corridas por aplicativo para aumentar os preços de forma irregular, tiveram liberdade provisória concedida após passarem por audiência de custódia, na segunda-feira, 18.

A decisão foi do Juízo do 7º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, com sede em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os acusados foram colocados em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares. Entre elas, a proibição de se aproximarem uns dos outros.

Além disso, os suspeitos devem manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sempre que forem intimados. A decisão foi confirmada ao O POVO, em nota, pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nessa terça-feira, 19.

Leia Mais | Investigação da morte de advogado sugere suposto esquema de tráfico de drogas e extorsão; suspeito é preso

Os motociclistas foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no domingo, 17. O grupo estava reunido sob suspeita de realizar mais uma episódio do esquema criminoso nas plataformas de corridas Uber e 99 Pop.

Conforme as investigações da PC-CE, a ação criminosa tinha como objetivo ativar a tarifa dinâmica das plataformas, mas de maneira irregular para que os preços das corridas fossem elevados.

Para isso, os suspeitos se reuniam em uma determinada localidade, desligavam o aplicativo na condição de motoristas e entravam em perfis fakes ou de familiares para começar a solicitar corridas falsas. Os suspeitos utilizam de dois a três celulares ao mesmo tempo.

Eles solicitavam de duas a três corridas simultaneamente e, em seguida, as cancelavam, provocando a ativação da tarifa dinâmica nas plataformas. Com isso, os valores das corridas chegavam a ser até quatro vezes superiores ao normal.

Assim que avaliavam que o preço havia atingido um patamar vantajoso, eles ligavam as condições dos motoristas na plataforma e aceitavam as corridas verdadeiras da região.

O titular do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), o delegado Matheus Araújo, explicou, na segunda-feira, 18, que a tarifa dinâmica existe de forma legal nas plataformas e em situações concretas, com previsão de alta de solicitações de corridas, como, por exemplo, em jogos de futebol.

No entanto, o grupo burlava o sistema. “Reunião com o objetivo de burlar o sistema, com o objetivo de criar, de maneira falsa, uma demanda que não existe. O aplicativo vai entender a dinâmica e, automaticamente, vai gerar a tarifa dinâmica. ”, disse.

Esquema criminoso atuava em regiões com poucos motoristas para facilitar domínio

As investigações contra os suspeitos revelaram que eles escolhiam municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Aquiraz e Cascavel, pela pouca movimentação de motocicletas, com objetivo de facilitar o domínio da área no esquema criminoso.

Conforme o titular da DPM, a estratégia visou a facilidade maior em controlar a dinâmica dos motoristas. “Quando eles geram a demanda, a demanda fake, ninguém pode aceitar porque se os motoristas começarem a aceitar, então não vai haver a burla do sistema e não vai automaticamente elevar os valores”, explica.



Ainda segundo Mateus, nessas cidades, eles conseguem identificar quais são os motoristas que estão na região e, caso não seja do esquema criminoso, eles são ameaçados para não aceitarem corridas. Além disso, os suspeitos buscavam regiões onde as demandas poderiam ser significativas, como no Porto das Dunas, devido à movimentação de turistas.



Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

