Correção: Cearense passou na prova objetiva de concurso para delegado da PF

Foto: Arquivo Pessoal João Victor Moreira Correa, natural de Fortaleza

O advogado cearense João Victor Moreira Correa foi aprovado, aos 22 anos, na prova objetiva do concurso para delegado da Polícia Federal.

"Tive aprovação na prova objetiva e segui para discursiva. De mais de 20 mil pessoas inscritas, sobram 270 pessoas na ampla concorrência", contou ele ao O POVO nesta segunda-feira, 1º.

Correção: Anteriormente, foi informado que ele seria o mais jovem aprovado como delegado da Polícia Federal, mas o certame ainda está em andamento.

Na prova discursiva, que teve o resultado provisório divulgado, João Moreira obteve nota inferior ao estabelecido. Contudo, foram apresentados recursos para reavaliação do resultado.

"Os recursos estão bem favoráveis, feitos por uma empresa especializada", conta. "A reprovação na discursiva só ocorre após a divulgação do resultado final, o que ainda não ocorreu".

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final da prova discursiva ocorrerá na próxima sexta-feira, 5.

Questionado sobre comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial, prevista no edital do certame, João Moreira informou que, até a posse no cargo, caso aprovado nas próxima etapas, ele deve cumprir o requisito.

Antes de tentar o serviço público, João Moreira planejava seguir a Medicina. Durante a adolescência em Miami, atuou em um hospital com esse propósito, mas foi a amizade com um colega francês que o fez despertar para novos horizontes.

As conversas sobre idiomas e o contato com outras culturas o levaram a desenvolver o francês e a iniciar o aprendizado de outras línguas, acendendo nele a vontade de seguir a diplomacia. Pouco tempo depois, já de volta ao Brasil, descobriu no Direito a verdadeira missão de sua vida.

Aos 22 anos, enquanto aguarda as próximas etapas do concurso de delegado da PF, o cearense acumula outras conquistas: ingressou em primeiro lugar no vestibular de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) aos 16 anos; antes de concluir a graduação, foi aprovado no exame da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) e se formou aos 21.

O POVO também entrou em contato com o Cebraspe, banca responsável pela organização do recurso, e aguarda retorno. O texto será atualizado quando houver resposta.

O POVO - Me conta tua trajetória. Você sempre quis cursar Direito?



João Moreira - Sou natural de Fortaleza, mas ainda muito jovem me mudei para Washington, capital dos Estados Unidos, onde morei por pouco mais de três anos. Em seguida, vivi um período em Porto Alegre, fase em que enfrentei bastante dificuldade no aprendizado do português. Com dedicação e apoio, consegui aprimorar o idioma. Depois, retornei a Fortaleza, onde permaneci até a adolescência.

Aos 16 anos, fui morar em Miami, onde joguei basquete e conquistei a aprovação no STEM Program, um dos programas mais seletivos do Ensino Médio norte-americano. Realizei ali o primeiro ano do Ensino Médio, conciliando os estudos com o trabalho diário em um hospital chamado Mercy Hospital, já que, na época, meu objetivo era ser médico.

Nesse período, fiz um grande amigo francês, e nas conversas com ele nasceu meu interesse em aprender idiomas. Desenvolvi o francês até o nível B2, posteriormente aprendi espanhol e iniciei o estudo de outras línguas. Essa experiência foi determinante para que também surgisse em mim o desejo de seguir a carreira diplomática.

No entanto, após retornar ao Brasil, percebi, em cerca de seis meses, que minha verdadeira vocação estava no Direito, mais especificamente, no serviço público, o que me levou a ingressar na faculdade de Direito. Meus pais sempre apoiaram muito.

Ao observar de forma mais crítica o contexto social brasileiro, percebi que poderia contribuir de maneira mais direta para meu País. Ainda na infância, costumava brincar sobre seguir a carreira policial, e esse desejo adormecido ressurgiu em mim. Ele se somou ao meu interesse crescente pelo mundo jurídico, o que me motivou a trilhar esse caminho.

OP - Como era sua rotina de estudos?

João - Fiz o meu ensino fundamental no Colégio Santa Cecília, local que além de agregar em conhecimento, auxiliou na formação do meu caráter. Na época da aprovação em Direito, eu estudava no Colégio Ari de Sá, na turma olímpica. Minha rotina começava pela manhã e se estendia até a noite dentro do colégio. Apesar da carga intensa, nunca deixei de lado a prática de atividade física, que sempre considerei um escape essencial para equilibrar meus estudos.

OP - Muita gente vê a aprovação na OAB como um dos maiores desafios para quem está no curso de Direito. Como você conseguiu se preparar para essa prova antes mesmo de concluir a graduação?

João - Pouco antes da abertura das inscrições, ainda não havia decidido se faria a prova. Porém, por sempre ter buscado me aprofundar nas diversas disciplinas do curso de Direito, resolvi encarar o desafio. Tive cerca de 30 dias para me preparar, período em que estava de férias, e estabeleci como meta estudar pelo menos oito horas por dia. Evitei ao máximo sair de casa e mantive o foco.

Lembro de um episódio marcante: fui assistir a um jogo do Fortaleza, time do qual sou torcedor, acompanhado do meu pai e do meu irmão mais velho. Durante a partida, enquanto todos se divertiam, eu estava com fones de ouvido, acompanhando um podcast sobre os possíveis conteúdos da prova.

Fiz a segunda fase em Direito Penal, área em que hoje sou pós-graduado, e o resultado positivo veio. Vale destacar que o índice de aprovação naquela edição foi de apenas 28,87%, bem abaixo da média histórica de 45%.

OP - Ao longo dessa caminhada, você enfrentou pressões ou desconfianças pelo fato de ser muito jovem? Como lidou com isso? Se ainda não te ocorreu, acredita que pode ser, em algum momento, questionado? Como encarar isso?

João Moreira - Com certeza, enfrentei pressões desde cedo. Entrei na faculdade aos 16 anos, sendo o mais jovem da turma e rodeado de colegas mais velhos. Ainda acelerei o curso durante a graduação, o que trouxe desafios adicionais. Meu primeiro trabalho em escritório, aos 17 anos, e depois como estagiário na Defensoria Pública, foram experiências que me ensinaram muito.

Ao longo do caminho, aprendi que a pressão faz parte do processo. Em vez de me abater, procurei focar nas oportunidades que surgiam e no que eu podia aprender em cada situação. Claro que há momentos difíceis, mas essas experiências me ajudaram a ganhar confiança e maturidade, mostrando que, com dedicação, é possível enfrentar ambientes em que se é mais jovem e menos experiente.