20 mil motociclistas foram de Fortaleza a Canindé

Um total de 20 mil motociclistas participaram da 39ª Motorromaria de Fortaleza a Canindé, na manhã de ontem, 21. Devotos sairam em procissão da Avenida Mister Hull, na Capital, e foram em direção à Praça dos Romeiros, onde receberam a tradicional benção dos párocos.

Idealizado por Edson Maia, evento teve a primeira edição em 1985, após sofrer um acidente e fazer uma promessa à São Francisco para sua recuperação: percorrer, todos os anos, o trajeto para agradecer a cura. A manifestação de fé se ampliou e virou uma romaria.

Segundo Jessé Bianor, diretor de Marketing do evento, são pelo menos 110 quilômetros de percurso. "A motorromaria colabora com as sustento de milhares de canindeenses e com o comércio de toda a região, sem falar na geração de emprego e renda", destaca. (Gabriela Almeida)