Talk show sobre bebidas

O Grupo de Comunicação O POVO realizou na noite de ontem, 9, na CasaCor Ceará 2025, um talk show, sob condução do jornalista e colunista Clovis Holanda, com os colunistas de gastronomia do caderno Comes&Bebes. Karime Loureiro falou sobre espumantes, Marbênia Gonçalves sobre cachaças e João Filho sobre cervejas artesanais. Voltado a assinantes da plataforma de Jornalismo e Cultura O POVO , evento teve o apoio da Cervejaria Turatti, da Cachaça Aviador e dos Supermercados Pinheiros (espumantes Amitiê).