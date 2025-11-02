Com discurso de reconstrução, PDT elege André Figueiredo e Iraguassú Filho

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,01.11.2025: Eleição de diretórios do PDT. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O PDT realizou neste sábado, 1º, sua convenção partidária que elegeu a comissão executiva com André Figueiredo e Iraguassú Filho presidentes estadual e municipal respectivamente. O deputado federal Mauro Filho e e o vereador Adail Júnior assumem como 1° vice-presidentes no Ceará e Fortaleza. Confira a configuração completa abaixo.



Na comissão executiva estadual ainda tem Iraguassú como tesoureiro, a vereadora e secretária da Regional 7, Kátia Rodrigues em Projetos Sociais. Já na municipal, o vereador Gardel Rolim assume como secretário-geral e o vereador Raimundo Filho como tesoureiro-adjunto.



O evento ocorreu na Academia do Professor Darcy Ribeiro e contou com a presença de vereadores do partido, exceto PPCell que deve migrar para o PL, e aliados de outros partidos como Eunício Oliveira (MDB), Luiz Gastão (PSD) e Antônio Filho, o Conin, presidente do PT Ceará, bem como Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT).



Cláudio Pinho, líder do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas que é oposição a Elmano, esteve presente por um breve período, deixando o local antes da chegada do petista.



Além a formação dos diretórios, as lideranças do PDT reforçaram apoio às reeleições de Luiz Inácio Lula da Silva e Elmano de Freitas em 2026. Carlos Lupi, presidente nacional da sigla, afirmou que o partido nunca mudou de lado e que a agremiação irá se reconstruir e que está alinhado não é favor, mas obrigação e disse que "as forças do atraso não podem voltar" a comandar o Ceará.



"As forças do atraso não podem voltar no Ceará. As forças retrógodas do ódio, da raiva, do rancor, as forças que não queriam vacina, não podem voltar. As forças que tentaram dar um golpe não podem ameaçar esse estado que é orgulho do Brasil, que é o estado do Ceará (...) É com essa gente que a gente vai? Nunca!", afirmou.

Respostas a Ciro Gomes



As falas de Lupi vem após Ciro Gomes deixar o partido para se filiar ao PSDB em aliança com o bolsonarismo no estado e dizer que o PDT virou puxadinho do PT. Lupi disse ser duro ouvir as declarações, mas rebateu.

"O PDT está pequeninho, mas a casa é nossa. O único puxadinho que a gente tem é uma aliança indestrutível com o povo brasileiro (..) Este PDT vai ficar maior. Este PDT não teve ditadura, não teve ocaso do tempo que nos impediu de lutar pelo Brasil. Nós estamos com o Lula de novo para impedir que essa raça nojenta e odienta. Ao lado dessa gente jamais!", afirmou.



Osmar Baquit (PSB), deputado estadual licenciado para ocupar o posto de coordenador de regionais na Prefeitura de Fortaleza, criticou também Ciro Gomes dizendo que os que antes lutavam para expulsar o grupo de deputados abandonou o partido e não tem moral para falar do Lupi.



" Aqueles que brigavam para nos tirar foi quem abandonou o PDT e foi embora agora. E não tem moral pra falar do Lupi. Dizer que o PDT se vendeu? Quem se vende não vale o que recebe. O PDT é de luta, o PDT é de honra", afirmou.

Alinhamento com o PT



André Figueiredo e Iraguassú Filho reforçaram que o PDT estará junto do PT no ano que vem nas eleições, afirmando que o partido nunca mudou de lado e está junto ao progressismo e trabalhismo no Ceará.

"Estivemos em lados opostos em 2022, o PDT lançou Roberto Cláudio (candidato a governador). Nós sempre tivemos lado, o lado do povo brasileiro e da democracia", disse André.



"Nós temos lado. É o lado do trabalhismo, progressista. A gente estará sempre desse lado, porque as nossas bandeiras são firmes e fincadas e o Brizola nos ensinou isso desde sempre", afirmou Iraguassú.

Elmano lembrou que os partidos disputaram o Governo do Ceará em 2022, mas que palanques diferentes não é a mesma coisa de lados diferentes, e que PT e PDT defendem as mesmas causas.



"A eleição às vezes as circunstâncias políticas nos colocam não em lados diferentes, mas em palanques distintos. Estamos juntos, podemos uma eleição ou outra o palanque não ser o mesmo, mas é importante compreendermos que somos das mesmas causas. Eleição pode vir uma, duas e três, mas a causa tem que permanecer", disse.



"Considero muito importante que aqueles que querem governar, governem com alianças amplas, mas buscando garantir coerência. Ter o PDT dialogando conosco é um sinal de coerência de todos nós. Devíamos estar há muito tempo juntos. ", afirmou Elmano em entrevista coletiva.



Evandro promete ajudar reconstrução



O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) se disse confortável por estar em convenção do partido que fez parte por 14 anos e fez compromisso público em ajudar a reconstrução do PDT nas chapas para 2026. Ele disse que os partidos passam por oscilações, mas são nestes momentos que é feita a "seleção natural" de dissidentes.



"Eu acredito que o PDT possa fazer dois ou até três (deputados federais) a depender da nominata. É importante que o PDT possa eleger de 3 a 4 deputados estaduais. E tenham o meu compromisso, vou trabalhar, vou me esforçar (para ajudar). Eu não estou fazendo favor nenhum. Estaremos todos juntos para o PDT sair fortalecido", declarou Evandro



O prefeito deixou o PDT para ser candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. Lupi brincou dizendo que Evandro já eleito pediu desculpas por ter deixado o partido, mas estava perdoado por estar fazendo boa administração em Fortaleza.

