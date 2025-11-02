Congresso promove atividades e reflexões sobre a doutrina espírita

Foto: FÁBIO LIMA Fortaleza recebe o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará

Fortaleza recebe hoje, 2, o último dia do 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece). O evento, que teve início nesse sábado, marca os 30 anos da realização do primeiro congresso e os 35 anos de refundação da Federação Espírita do Estado do Ceará (Feec). Realizado no hotel Oásis Atlântico Fortaleza, no bairro Meireles, a programação segue com palestras, exposições, painéis, apresentações artísticas e rodas de conversa, tendo como tema central "Senhor, edifica minha casa".

￼O encontro visa proporcionar momentos de reflexão e aprendizado sobre a doutrina espírita, que acredita na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicação com os espíritos. Gabriel Mamede, presidente da Feec, destacou a importância do congresso em tempos de mudanças: "Vivemos um momento de transição planetária. A Terra está passando por mudanças, e o congresso vem justamente para trazer luz, uma mensagem de paz, amor e união, tanto para a família espírita quanto para simpatizantes e para quem deseja conhecer a doutrina."

Entre os participantes, Evelise Braga conta que cresceu na filosofia espírita e já participou de quatro edições do Conece. Ele destacou os benefícios de se reunir com outras pessoas que compartilham da mesma fé. "Quando vem a um evento grande como este, tem a oportunidade de conhecer outros grupos, outras histórias. A minha expectativa, além de renovar meus conhecimentos e estudos, é sair daqui com as energias recarregadas", conclui.

O congresso reúne palestrantes do Ceará e de outros estados, como Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. "Vamos focar na figura de Jesus, seus exemplos e o legado que ele nos deixou. O objetivo é entender como podemos edificar essa obra divina no coração das pessoas, porque, como ele nos ensinou, o Reino dos Céus está dentro de nós", afirmou.

Há ainda atividades para crianças e jovens, com o Conecinho (para crianças de 3 a 11 anos) e o Conece Jovem (para jovens de 12 a 24 anos).