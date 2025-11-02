Matança sem precedentes

Foto: O POVO CAPA

O número de mortos, que no dia anterior já alarmava e chegou a 64, quase duplicou no amanhecer da quarta-feira, 29. Foram 121 mortos na operação mais letal da história do Rio de Janeiro, deflagrada na terça-feira, 28, nos complexos da Penha e do Alemão. Com isso, a operação Contenção superou o número de mortos do Massacre do Carandiru, que deixou 111 presos assassinados. O dia foi marcado pelas imagens dos corpos retirados da mata e enfilerados em praça pública. Os detalhes da operação foram destaque na manchete da edição do O POVO de quinta-feira, 30.