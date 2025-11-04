Veja o que motociclistas e motoristas acham da primeira motofaixa de Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼FAIXA azul está na avenida Humberto Monte

Motoristas, motociclistas e pedestres que trafegam pela avenida Humberto Monte — no trecho compreendido entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul — em Fortaleza, já podem observar a primeira faixa azul dedicada às motocicletas.

A implementação da faixa começou no dia 20 de outubro e é executada pela Prefeitura de Fortaleza.

O entregador Raimundo Alves, de 56 anos, considera a nova faixa uma boa ideia para dar mais liberdade de fluxo aos condutores. No entanto, expressa preocupação com a falta de respeito dos motoristas de carros, que, segundo ele, frequentemente invadem o espaço da faixa.

“Eu acho bom. Se os carros respeitarem, é bom. É um fluxo a mais para os motoqueiros andarem mais livre. Eu vejo os carros passando por cima da faixa. Então, não está sendo respeitado, por enquanto”, comenta Raimundo.

Ele pondera ainda que é necessário educar melhor as pessoas e enfatiza que o espaço “ficou muito estreito”, e isso poderia aumentar o perigo de acidentes, especialmente devido à alta velocidade dos carros.

“É um perigo, porque muitos carros passam em alta velocidade. Pode bater no motoqueiro, pelo espaço pequeno. Ficou muito estreito, aí se o motorista vier um pouquinho para o lado de lá ou para o lado de cá, esse cara pode bater no guidão e derrubar”, adverte.



Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a motofaixa tem largura mínima de 1,10 metro e com 1,6 km de extensão e está situada entre as faixas gerais de tráfego na via, cuja velocidade máxima é de 50 km/h.

O aposentado Sinval Costa, de 74 anos, chama a medida de "desperdício de dinheiro" e considera que a mudança não trará melhorias perceptíveis no trânsito.

“Vai estreitar mais o asfalto. Vai complicar mais o trânsito, porque vai ter mais engarrafamento. Aí dá um problema danado isso aí”, diz Sinval.

O entregador de gás, Antônio Marcos Gomes, de 44 anos, considera a faixa uma "opção boa" para melhorar o fluxo do tráfego e oferecer mais segurança para o motoqueiro.

“É uma opção boa. O trânsito flui mais. Dá mais segurança para o motoqueiro. Com a faixa azul fica até melhor o fluxo do trânsito, porque não precisa estar passando na frente de carro”, opina Antônio.

A expectativa de Antônio é que haja uma "melhora grande". Ele acredita que a faixa azul está levando a uma "reeducação" dos motociclistas, pois evita que eles fiquem "driblando os carros" e realizando ultrapassagens indevidas.

Período de teste da faixa azul na Humberto Monte

Segundo a Prefeitura, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) acompanhará os efeitos da intervenção durante o período de teste. A motofaixa também será implantada na avenida Santos Dumont, com início previsto para novembro deste ano.

De acordo com a Prefeitura, nesta fase inicial, a escolha pela Humberto Monte levou em consideração a ocorrência e a severidade de acidentes, além da existência prévia de infraestrutura cicloviária.

A AMC avaliou as condições geométricas adequadas que permitissem manter a seção viária, sem necessidade de alterar o número de faixas ou as permissões de estacionamento existentes.

A gestão municipal justifica que o intuito da faixa é “disciplinar o fluxo de veículos, reduzir conflitos no trânsito e tornar os deslocamentos mais eficientes”.

O projeto foi autorizado pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), de acordo com a Portaria nº 752, publicada no Diário Oficial da União em 1º de outubro.

Conforme previsto na portaria de autorização, faixa azul não é obrigatória — é preferencial — para motociclistas.

Conhecida popularmente como motofaixa, a faixa azul funciona de modo semelhante às ciclofaixas e corredores de ônibus e táxis. Sendo exclusiva às motos, a iniciativa visa garantir mais segurança e conforto aos condutores.

A motofaixa também busca regulamentar a utilização do chamado "corredor", usado informalmente pelos motociclistas.



