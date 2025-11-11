Enem 2025: candidato é preso em flagrante em Juazeiro do Norte

Foto: Divulgação/ Polícia Federal ￼HOMEM estava com dois celulares

Um homem de 47 anos que fazia prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Juazeiro do Norte, a 527,57 km de Fortaleza, foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 9, suspeito de tentativa de fraude. Prisão foi efetuada pela Polícia Federal (PF), na Escola Tarcila Cruz Alencar.

Leia também | Entre "fácil" e "difícil", participantes falam sobre o 1º dia do Enem 2025



De acordo com informações da coordenação local, o candidato, identificado como Orleudo Ferreira Teixeira, foi flagrado por fiscais e concorrentes tirando fotos da prova com dois celulares, contrariando regras.

Após o flagrante, as forças de segurança foram acionadas e uma equipe da Polícia Federal foi enviada à escola. Durante a revista pessoal, os agentes teriam identificado ainda que o homem, que é residente de Barbalha, portava um rascunho com trechos digitalizados que poderiam ser usados na Redação.

Candidato foi conduzido à sede da PF em Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 311-A do Código Penal Brasileiro, que trata de fraude em certame de interesse público.

Os dois aparelhos celulares utilizados pelo candidatos foram apreendidos durante a ação. Caso segue agora sob investigação e a Polícia Federal apura se outras pessoas participaram do esquema e se as imagens capturadas pelo homem chegaram a ser compartilhadas.

Com informações da O POVO CBN Cariri