Lutador cearense Godofredo Pepey morre nos EUA

Foto: Reprodução/Rede social Godofredo "Pepey" estava preso nos EUA sob acusação de violência doméstica

Godofredo “Pepey”, cearense e ex-lutador do UFC, morreu nesse domingo, 9, na Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Ele foi encontrado morto dentro da unidade prisional onde estava detido desde o dia 30 de junho recente, após acusação de sequestro e violência doméstica contra sua esposa.

Informação foi divulgada nas redes sociais por Gaudênio Santiago, advogado da companheira de Pepey, que gravou um vídeo falando sobre o acontecido. A causa da morte não foi divulgada.

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades", frisou o defensor, pedindo respeito à família.

Gaudênio ainda pontuou em gravação que a esposa de Pepey tem recebido comentários "maldosos" e "irresponsavéis" após o acontecido e destacou que, além de vítima, ela enfrenta ainda um "impacto emocional" pela morte.

Ex-lutador foi preso em junho

Pepey foi preso em Deerfield Beach, na Flórida, "acusado de sequestro e violência doméstica contra sua esposa". Os dois viviam juntos no país norte-americano.

Prião aconteceu após a polícia ser chamada por vizinhos do casal. Na ocasião, o ex-lutador teria agredido a companheira, deixando-a com hematomas, e mantido ela presa em casa.

Ele respondia a acusações de "sequestro com ferimento corporal e por aterrorizar a vítima; agressão doméstica por estrangulamento; impedir ou dificultar a comunicação com a Polícia; e violência doméstica".

O ex-lutador teve sua última luta profissional em 2022, ano em que tentou migrar para a política se candidatando a deputado estadual. Em 2024 ele se candidatou a vereador em Fortaleza, pelo Republicanos, mas não obteve êxito no processo eleitoral.