Conselho de leitores do O POVO de reúne na Casa Vida&Arte na na CasaCor Ceará 2025

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-11-2025: Marcos Sampaio, João Marcelo e Ana Naddaf com oConselho de leitores Jornal O Povo Casa Cor. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Conselho de Leitores do O POVO se reuniu, ontem, 11, na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO na CasaCor Ceará. Conduzido pelo jornalista João Marcelo Sena, ombudsman do Grupo, o colegiado se reúne mensalmente para avaliar a cobertura editorial dos produtos do jornal, em suas diversas plataformas.

Após a reunião, os conselheiros puderam também visitar os demais espaços da mostra. Os membros do Conselho podem sugerir pautas, analisar e criticar matérias e demais notícias veiculadas no O POVO.

Os nomes são escolhidos pela Redação para um mandato de um ano. A diversidade dos perfis sociais é uma das principais características do grupo a fim de que represente a pluralidade de público do O POVO.



