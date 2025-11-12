Repórter do O POVO é vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo; veja categoria

Foto: FCO FONTENELE ￼CLÁUDIO Ribeiro, é vencedor na categoria "Texto"

O repórter especial e colunista do OP+, Cláudio Ribeiro, representa o Grupo de Comunicação O POVO como o vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo na categoria “Texto”. O anúncio foi compartilhado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta terça-feira, 11.

Com o tema “Jornalismo que abre novas rotas”, a 32ª edição buscou o reconhecimento de trabalhos com novas abordagens sobre o transporte brasileiro. A produção de Ribeiro é uma investigação pelos portos cearenses, envolvendo um grupo criminoso ligado ao tráfico internacional de drogas (“Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos”).

“Muito feliz pela premiação, claro. A série mostra bastidores de um crime grande, complexo, que só cresceu nos últimos anos. São histórias muito difíceis de apurar e boas para contar”, reflete o repórter.

Pela segunda vez na história da premiação, o Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025 foi conquistado com o trabalho de fotojornalismo “Um Brasil que desmorona: desabamentos de pontes atrasam o país”, assinado por Breno Esaki (Metrópoles).

O POVO tem dois finalistas indicados ao Prêmio UFC de Jornalismo | LEIA MAIS

Os veículos cearenses também marcaram a história do prêmio, apresentando ganhadores em três categorias na mesma edição.

“A relevância do prêmio CNT e dos avaliadores garantem ainda mais o resultado do trabalho. Fiquei feliz quando foi publicada, quando foi escolhida para a final e agora com o prêmio confirmado. Vou comemorar!”, completa Cláudio Ribeiro.

Formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o jornalista atua desde 1995 no O POVO. Em sua trajetória, passou pelas editorias de Cidades (repórter e editor) e Ciência & Saúde (repórter), além de editor de Primeira Página, Núcleos de repórteres especiais e de Jornalismo Investigativo e Núcleo Datadoc, de jornalismo de dados.

O reconhecimento de Ribeiro no Prêmio CNT se adiciona às mais de 40 premiações no jornalismo, incluindo títulos nacionais e internacionais.



O POVO+ conquista premiação nacional em Jornalismo de Dados | SAIBA MAIS

Prêmio CNT de Jornalismo 2025: veja as categorias vencedoras

Os trabalhos foram avaliados por André Basbaum (EBC), Flávio Ferreira (Folha de S. Paulo), Laurindo Ferreira (Sistema Jornal do Commercio), Paulo Nassar (Aberje) e Suzana Kahn Ribeiro (COPPE/UFRJ).

A solenidade, prevista para 10 de dezembro, deve acontecer no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Veja lista completa dos vencedores:

Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025 | “Um Brasil que desmorona: desabamentos de pontes atrasam o país”, assinado pelo fotojornalista Breno Esaki (Metrópoles)

Áudio | A série “No meio do caminho”, por Thayane Ribeiro, da Rádio BandNews BH

Comunicação Setorial | 3ª temporada do podcast “De Ponto a Ponto” pelo Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará)

Fotojornalismo | Ensaio “Tempo perdido”, por Domingos Peixoto, do jornal O Globo

Meio Ambiente e Transporte | A reportagem “Na contramão do clima: fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais”, por Theyse Santana, do Diário do Nordeste

Multiplataforma | Especial “Mete marcha: gamificação coloca entregadores do iFood em risco”, por William Cardoso, do Metrópoles

Texto | A série “Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos”, por Cláudio Ribeiro, do Jornal O POVO