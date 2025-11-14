Crato inaugura o maior monumento de Nossa Senhora de Fátima do mundo

Foto: Carlos Maxuel/Especial para O POVO ￼IMAGEM de Nossa Senhora de Fátima foi inaugurada

O município do Crato, distante 449,10 quilômetros de Fortaleza, inaugurou nesta quinta-feira, 13, o maior monumento dedicado a Nossa Senhora de Fátima do mundo, com 54 metros de altura, localizado no Barro Branco. A inauguração reuniu milhares de pessoas e foi marcada por uma programação religiosa e cultural.

LEIA MAIS | ExpoCariri movimenta R$ 30 milhões no agro da região do Cariri

Diversas autoridades políticas marcaram presença. Entre elas estavam o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano de Freitas; além de prefeitos, deputados e representantes políticos da região do Cariri, que acompanharam a cerimônia e a bênção inaugural.

A programação começou às 17 horas, com a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, e que desde a sexta-feira passada, 7, estava em peregrinação pela região. A imagem deixou a Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha e chegou ao monumento por volta das 17h20min, onde foi recebida por religiosos, autoridades e fiéis.

Durante a cerimônia, o bispo diocesano de Crato, dom Magnus Henrique Lopes, comentou a ligação histórica entre a visita atual e a primeira presença da imagem na região.

“É uma realidade que fica na história e fica na alma também, porque recordando que há 72 anos esta imagem veio aqui ao Cariri, ao Crato, agora estamos revivendo este momento. Celebrar hoje é reviver a alegria, a fé e a esperança, e renovar o compromisso de olhar para Jesus Cristo, porque ela nos aponta para o seu Filho", afirma.

Ele também destacou o apelo pela paz presente na mensagem de Fátima: “Ela pede a conversão e pede para rezar pela paz do mundo, e sobretudo pela paz do nosso coração. Pois quando rezamos pela paz interior, a paz do mundo acontece.”

Relatos de fé a Nossa Senhora de Fátima

Entre os fiéis presentes, muitos relataram motivos para participar da inauguração, como a devota Maria de Lourdes Silva, de 58 anos. Ela contou que atribui a Nossa Senhora de Fátima uma graça recebida em sua família e descreveu sua emoção ao ver o monumento pela primeira vez.

“Eu vim agradecer. Minha filha passou por um problema de saúde muito sério e eu fiz uma promessa a Nossa Senhora. Hoje, ela está boa. Quando vi a imagem de perto, me emocionei. Nunca imaginei ver algo assim aqui no Crato. Para mim, é um dia de gratidão", relata.

A programação religiosa incluiu o Terço Mariano, a Procissão Luminosa, a Santa Missa presidida por Dom Magnus e, após a bênção, apresentações de Irmã Kelly Patrícia e Padre Fábio de Melo.

A Prefeitura do Crato informou que o expediente nas repartições públicas municipais terminou às 13h, mantendo apenas os serviços essenciais em funcionamento. O município também orientou os participantes sobre hidratação, organização no trânsito e uso de cadeiras portáteis.

O escultor Ranilson Viana afirmou que a conclusão da obra representa uma entrega para a população do Crato e visitantes. “Estamos entregando um presente para o Crato, para o Brasil e para o mundo.”

A Diocese de Crato estuda a possibilidade de transformar o local em santuário, ainda sem definição de data.

Com a inauguração, o monumento passa a integrar o conjunto de espaços de visitação religiosa do Cariri, que inclui locais como o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.