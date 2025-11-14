Foto: Reprodução: Whatsapp/ O POVO CBN Cariri Um dos imóveis ficou completamente destruído com a explosão

Fábricas de fogos de artifício que explodiram no Cariri não tinham permissão para funcionar

As duas fábricas de fogos de artifício que explodiram no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Cariri, entre a tarde de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13, não tinham permissão para funcionar.

De acordo com o major Arthur Graça, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as residências não tinham autorização para fabricar ou comercializar fogos de artifício. Os locais armazenavam pólvora de forma inadequada, confirmou.

A explosão deixou três pessoas feridas: uma criança, uma mulher e um homem tiveram queimaduras. A mulher ainda teve lesões graves nas mãos e o homem ficou com o rosto gravemente machucado.

Os três, que eram residentes da casa onde funcionava uma das fábricas, foram internados em um hospital da região.

O impacto da explosão comprometeu toda a estrutura da casa, restando apenas o telhado do primeiro cômodo, conforme os Bombeiros.

No segundo imóvel que sofreu explosão, um homem se apresentou como proprietário e afirmou ser irmão do proprietário da primeira ocorrência. No entanto, segundo o major, a ligação entre a primeira e a segunda explosão ainda não é clara.

Vizinho da fábrica morreu após passar mal

Um idoso vizinho da fábrica onde ocorreu a segunda explosão morreu pouco depois do ocorrido. Conforme o major dos Bombeiros, o homem identificado como Francisco José da Silva, de 73 anos, passou mal enquanto os agentes atendiam a ocorrência.

Os Bombeiros tentaram reanimá-lo até a chegada do Samu, mas o homem não resistiu. A informação foi confirmada pelo major Arthur Graça, do Corpo de Bombeiros, à rádio O POVO CBN Cariri.