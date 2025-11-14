Liniker vence três categorias do Grammy Latino 2025

Foto: Candice Ward/AFP ￼LINIKER se emocionou ao discursar

A cantora Liniker ganhou três prêmios do Grammy Latino 2025, cuja cerimônia da 26ª edição foi realizada ontem, 13, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Liniker ganhou como Melhor Intérprete Urbana em Língua Portuguesa. O álbum "Caju", lançado em agosto do ano passado, levou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e a música Veludo Marrom, o de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Liniker era o principal destaque brasileiro, somando sete indicações na premiação.

Outros grupos e artistas brasileiros como Luedji Luna (Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira), BaianaSystem (Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa), a dupla Chitãozinho & Xororó (Melhor Álbum de Música Sertaneja), e Hamilton de Holanda (Melhor Álbum de Jazz Latino) também receberam premiações no evento. O Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa foi para "Dominguinho", de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.

Liniker fez um discurso emocionado em que ressaltou a importância do prêmio para uma mulher trans.

“É um prazer enorme poder vencer numa categoria onde as compositoras são celebradas. Escrevo desde os meus 16 anos. A escrita e a poesia têm sido a minha maior forma de existência. Ser uma travesti compositora no Brasil que mata a gente é difícil demais. Que cada vez nossa história possa ser celebrada como hoje. É uma honra”.