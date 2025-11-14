Prêmio Equilibrista 2025 celebra a liderança e o equilíbrio da gestão no Ceará

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE) realizou ontem, 13, a cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista 2025.

Nesta edição, foram homenageados Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos, como Executivo do Ano (Equilibrista 2025); Aderson Uchôa, CFO da Solar Coca-Cola, como CFO do Ano; e a Casa dos Ventos, reconhecida como Empresa Padrão 2025.

O presidente do Ibef Ceará, Renato Aguiar, destacou o simbolismo do prêmio e a importância de valorizar gestores que unem resultado e propósito. “O Equilibrista é o reflexo da liderança que equilibra performance, pessoas e propósito”, definiu.