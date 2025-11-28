Em janelas históricas, coral infantil marca início do Natal de Luz

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira vista aerea de drone. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

Nas sacadas do Hotel Excelsior, a iluminação antevê silhuetas infantis — “Talvez as pessoas vejam anjos, trazendo uma mensagem de Natal”, reflete o maestro Poty Fontenelle, diretor musical do coral de crianças. Seja qual for o motivo que impulsione os olhares fixos ao prédio na Praça do Ferreira, é a tradição que define o tom de abertura do Ceará Natal de Luz nesta quinta-feira, 27.

Em sua 29ª edição, o evento já é considerado pelos fortalezenses um marco na história da Capital, com a presença do Coral da Luz. A atração, composta por crianças e adolescentes, é uma das mais aguardadas pelo público.

“A fé do povo cearense é bem forte. A gente busca mais harmonia, mais união, e eu acredito que todo mundo vem buscar um pouquinho de luz. E aí a gente chega aqui e se surpreende, se emociona É isso que nos tranquiliza, dá aquela paz, aquele afago”, considera a farmacêutica Celeste Pereira, 55.

O repertório praticado pelos cantores mirins antes da apresentação também é um ponto que, segundo o maestro Poty, consegue captar a atenção e o carinho do público. “Procuramos trazer muitas músicas de Natal, inclusive tradicionais e europeias, mas a gente faz com a roupagem cearense, não fugimos desse regionalismo”.

Natal de Luz: chegada do Papai Noel fez a Capital ‘nevar’

FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira vista aerea de drone. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira vista aerea de drone. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira vista aerea de drone. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira vista aerea de drone. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-11-2025: Natal de Luz, Praça do Ferreira. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

A chegada do Papai Noel, com direito ao característico chapéu de cangaceiro acoplado ao gorro usual, contém outro milagre natalino: fazer a capital do Ceará “nevar”. Para alcançar o feito, máquinas expeliram bolhas de sabão, levadas pelo vento como flocos de neve.

"Ontem nós entregamos a Praça do Ferreira para a população depois de quatro meses realizando obras, fazendo uma ampla reforma. E hoje estou aqui entregando a chave da cidade para o Papai Noel, dando início às festividades do Natal", disse o prefeito Evandro Leitão (PT), que presenciou o início do Ceará Natal de Luz ao lado da vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB).

“Temos sempre uma atração nova, um cantor de expressão nacional, que este ano é o Jorge Vercillo. Nós teremos também apresentação do Coral da Luz no aeroporto (de Fortaleza), recepcionando os turistas. Então, sempre existem novidades, sejam elas na apresentação dos artistas, seja na mudança das árvores”, explica o presidente do Instituto CDL, Valdemir Rolim.

A árvore de Natal, acesa por uma equipe de mulheres eletricistas, é feita de malha tensionada e possui 25 metros. “Eu adianto que essa árvore é a única do mundo que tem uma fonte embaixo, para deixar mais linda, mais colorida, mais bonita”, completa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante.

Neste ano, o Natal de Luz homenageia o compositor, poeta e arquiteto cearense Fausto Nilo, responsável por assinar o projeto de revitalização da Praça do Ferreira, no Centro. A obra, iniciada em julho, foi concluída um dia antes da solenidade de abertura.

Natal de Luz 2025 terá doação de brinquedos e coral itinerante | LEIA MAIS