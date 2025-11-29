Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29

Foto: FERNANDA BARROS Foto de apoio ilustrativo: vacina contra a raiva será ofertada neste sábado, 29, das 8 às 17 horas, em 61 pontos de Fortaleza

Tutores podem levar seus pets para vacinação antirrábica neste sábado, 29, durante o 3º "Dia D" da campanha gratuita contra a raiva, em Fortaleza, das 8 às 17 horas.

Serão 61 pontos nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, com mais de 600 profissionais para imunizar cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.

Dose não deve ser aplicada em fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A orientação é que os responsáveis busquem local mais próximo para garantir a proteção dos animais e da comunidade.

A imunização é a forma mais eficaz de prevenir e controlar o vírus letal da raiva, que pode ser transmitido ao ser humano. Serviço é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Fortaleza, de acordo com a Prefeitura, não tem registros de casos humanos de raiva há mais de duas décadas.

No entanto, casos da doença em animais silvestres, como saguis e morcegos, além de felinos em situação de rua, ainda são identificados.

Meta do Ministério da Saúde (MS) é proteger 80% da população canina. Segundo a Prefeitura, a Capital alcança 66%, com 193.124 cães vacinados.

Campanha Antirrábica quer imunizar 400 mil animais de Fortaleza

Iniciada em outubro, a campanha segue até 22 de dezembro e contará com quatro "Dias D". O quarto e último momento será realizado em 6 de dezembro, contemplando as Coordenadorias Regionais de Saúde 2, 4 e 6.

Ainda conforme o Município, nas duas primeiras etapas, foram vacinados mais de 120 mil animais em outubro e acima de 95 mil doses aplicadas em novembro.

Neste ano, Fortaleza afirma contar com 305.168 animais imunizados, somando imunizações durante a iniciativa atual e em outras ações desenvolvidas ao longo do ano.

Expectativa é que cerca de 400 mil pets sejam protegidos.

Além das ações itinerantes, a campanha disponibiliza nove pontos permanentes, os oito boxes de zoonoses, que funcionam de segunda a sexta-feira, e o Centro de Controle de Zoonoses, que atende diariamente, incluindo fins de semana.

Serviço

3º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025

Quando: sábado, 29

Horário: das 8 às 17 horas

Lista dos locais abaixo:

Regional de Saúde I

Álvaro Weyne

Rua Cruzeiro do Sul, S/N, Praça da Castanhola

Barra do Ceará

R. Treze Rockdale, S/N (Praça 28 de agosto - esquina com avenida Coronel Carvalho)

R. Seis Companheiros, 331

R. Ceci, S/N (Praça do Campo do Beira-Rio)



Cristo Redentor

Avenida Doutor Theberge, S/N (esquina com a rua Santa Eliza)

Farias Brito



Rua José Alexandre, S/N (esquina com rua Gil Amora)

Floresta

Rua Luís Guimarães, S/N

Jacarecanga

Rua Odorico de Morais, 315

Jardim Guanabara

Rua Professora Maria Clara, S/N (Campo do Flamenguinho)

Jardim Iracema

Rua Conselheiro Lafaeite, S/N (Escola Francisco da Silva)

Monte Castelo

Rua Benjamim Barroso, S/N (Praça João Pontes - Internacional)

Pirambu

Rua Dom Quintino, 551

Rua Dom Quintino, S/N (Pracinha do Chafariz)

Vila Velha

R. Ten. Eliézer Costa, S/N (Esquina Com Av. Mozart Pinheiro De Lucena)

Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde I)

Av. Major Assis, S/N (Esquina Com R. Micaele Souza Silva)

Regional de Saúde III

Antônio Bezerra

R. Silva Do Carmo, 160



Autran Nunes

R. Graco Cardoso, S/N



Av. Da Liberdade, 65 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde Iii)



Bonsucesso

R. Manoel Antonio Leite, 250 (Eefm São José Do Pici Das Pedreiras)



Henrique Jorge

R. Mons. Hipólito Brasil, 1238



João XXIII

Tv. Rio De Janeiro, 378 (Areninha Da Mata)

Av. Porto Velho, 465



Jóquei Clube

Av. Senador Fernandes Távora, 45



Padre Andrade

R. Gen.Gois Monteiro, 675

R. Martins Neto, 61



Parque Araxá

R. Padre Guerra, 852



Parquelândia

Av. Jovita Feitosa, S/N (Praça Ari De Sá)



Pici

R. Cel. Matos Dourado, 1499 (Cuca Pici)



Presidente Kennedy

Quadra F, S/N



Quintino Cunha

R. Ilha Do Bote, 367 (Centro Comunitario São Francisco)

R. Perdigão Sampaio, S/N

R. Maria José Teixeira, 300 (Cei Prof. Dep. Denizard Macêdo De Alcântara)

R. Moisés, 190

R. Xv, 69



Regional de Saúde V

Bom Jardim

Av. Oscar Araripe, 2172



Canindezinho

R. 15, 596



Conjunto Ceará I

Av. Min. Albuquerque De Lima, 1135

R. Da Areninha, S/N (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)



Conjunto Ceará II

R. 1074, 10 (Eemit Edmilson Guimarães De Almeida)



Conjunto Esperança

Av. Contorno Norte, 981 (Polo De Lazer)



Granja Lisboa

R. Maranguape, 1774

R. José Martins, 3785

R. Estrada Do Jatobá, 2668 (Cemitério Do Bom Jardim)



Granja Portugal

R. Itajaí, 850

R. Nereide, 320

R. Itú, 120 (Escola Jocie Caminha De Menezes)



Jardim Cearense

R. Francisco Glicério, 291



Maraponga

R. Lourenço Pessoa, 60



Mondubim

Tv. São José, 940 (Praça Luiza Távora)

R. José Amaro De Sousa, S/N

R. Dolores Borges, 13 (Associação São Francisco)



Parque Genibaú

R. Rio Ventura, 430



Parque Presidente Vargas

R. José Tavares, 851



Planalto Ayrton Senna

R. Dezenove De Março, 799



Prefeito José Walter

Av. Araquem Aguiar, 482 (Escola Estadual Polivalente)

Av. J, 1488

Av. D, 300 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)

Siqueira

R. Alves Bezerra, 706

R. Da Paz, 1602

Av. Osório De Paiva, 6554



