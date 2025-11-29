Logo O POVO+
Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29
No "Dia D", imunização para cães e gatos ocorre neste sábado, 29, das 8 às 17 horas, em 61 pontos das Regionais 1, 3 e 5; veja lista completa
Foto de apoio ilustrativo: vacina contra a raiva será ofertada neste sábado, 29, das 8 às 17 horas, em 61 pontos de Fortaleza (Foto: FERNANDA BARROS)
Tutores podem levar seus pets para vacinação antirrábica neste sábado, 29, durante o 3º "Dia D" da campanha gratuita contra a raiva, em Fortaleza, das 8 às 17 horas.

Serão 61 pontos nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, com mais de 600 profissionais para imunizar cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.

Dose não deve ser aplicada em fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A orientação é que os responsáveis busquem local mais próximo para garantir a proteção dos animais e da comunidade.

A imunização é a forma mais eficaz de prevenir e controlar o vírus letal da raiva, que pode ser transmitido ao ser humano. Serviço é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Fortaleza, de acordo com a Prefeitura, não tem registros de casos humanos de raiva há mais de duas décadas.

No entanto, casos da doença em animais silvestres, como saguis e morcegos, além de felinos em situação de rua, ainda são identificados.

Meta do Ministério da Saúde (MS) é proteger 80% da população canina. Segundo a Prefeitura, a Capital alcança 66%, com 193.124 cães vacinados.

Iniciada em outubro, a campanha segue até 22 de dezembro e contará com quatro "Dias D". O quarto e último momento será realizado em 6 de dezembro, contemplando as Coordenadorias Regionais de Saúde 2, 4 e 6.

Ainda conforme o Município, nas duas primeiras etapas, foram vacinados mais de 120 mil animais em outubro e acima de 95 mil doses aplicadas em novembro.

Neste ano, Fortaleza afirma contar com 305.168 animais imunizados, somando imunizações durante a iniciativa atual e em outras ações desenvolvidas ao longo do ano.

Expectativa é que cerca de 400 mil pets sejam protegidos.

Além das ações itinerantes, a campanha disponibiliza nove pontos permanentes, os oito boxes de zoonoses, que funcionam de segunda a sexta-feira, e o Centro de Controle de Zoonoses, que atende diariamente, incluindo fins de semana.

Serviço

3º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025

Quando: sábado, 29

Horário: das 8 às 17 horas

Lista dos locais abaixo:

Regional de Saúde I 

  • Álvaro Weyne

Rua Cruzeiro do Sul, S/N, Praça da Castanhola

  • Barra do Ceará

R. Treze Rockdale, S/N (Praça 28 de agosto - esquina com avenida Coronel Carvalho)
R. Seis Companheiros, 331
R. Ceci, S/N (Praça do Campo do Beira-Rio)

  • Cristo Redentor

Avenida Doutor Theberge, S/N (esquina com a rua Santa Eliza)

  • Farias Brito

Rua José Alexandre, S/N (esquina com rua Gil Amora)

  • Floresta

Rua Luís Guimarães, S/N

  • Jacarecanga

Rua Odorico de Morais, 315

  • Jardim Guanabara

Rua Professora Maria Clara, S/N (Campo do Flamenguinho)

  • Jardim Iracema

Rua Conselheiro Lafaeite, S/N (Escola Francisco da Silva)

  • Monte Castelo

Rua Benjamim Barroso, S/N (Praça João Pontes - Internacional)

  • Pirambu

Rua Dom Quintino, 551

Rua Dom Quintino, S/N (Pracinha do Chafariz)

  • Vila Velha

R. Ten. Eliézer Costa, S/N (Esquina Com Av. Mozart Pinheiro De Lucena)
Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde I)
Av. Major Assis, S/N (Esquina Com R. Micaele Souza Silva)

Regional de Saúde III

  • Antônio Bezerra

R. Silva Do Carmo, 160

  • Autran Nunes

R. Graco Cardoso, S/N

Av. Da Liberdade, 65 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde Iii)

  • Bonsucesso

R. Manoel Antonio Leite, 250 (Eefm São José Do Pici Das Pedreiras)

  • Henrique Jorge

R. Mons. Hipólito Brasil, 1238

  • João XXIII

Tv. Rio De Janeiro, 378 (Areninha Da Mata)
Av. Porto Velho, 465

  • Jóquei Clube

Av. Senador Fernandes Távora, 45

  • Padre Andrade

R. Gen.Gois Monteiro, 675
R. Martins Neto, 61

  • Parque Araxá

R. Padre Guerra, 852

  • Parquelândia

Av. Jovita Feitosa, S/N (Praça Ari De Sá)

  • Pici

R. Cel. Matos Dourado, 1499 (Cuca Pici)

  • Presidente Kennedy

Quadra F, S/N

  • Quintino Cunha

R. Ilha Do Bote, 367 (Centro Comunitario São Francisco)
R. Perdigão Sampaio, S/N
R. Maria José Teixeira, 300 (Cei Prof. Dep. Denizard Macêdo De Alcântara)
R. Moisés, 190
R. Xv, 69

Regional de Saúde V

  • Bom Jardim

Av. Oscar Araripe, 2172

  • Canindezinho

R. 15, 596

  • Conjunto Ceará I

Av. Min. Albuquerque De Lima, 1135
R. Da Areninha, S/N (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)

  • Conjunto Ceará II

R. 1074, 10 (Eemit Edmilson Guimarães De Almeida)

  • Conjunto Esperança

Av. Contorno Norte, 981 (Polo De Lazer)

  • Granja Lisboa

R. Maranguape, 1774
R. José Martins, 3785
R. Estrada Do Jatobá, 2668 (Cemitério Do Bom Jardim)

  • Granja Portugal

R. Itajaí, 850
R. Nereide, 320
R. Itú, 120 (Escola Jocie Caminha De Menezes)

  • Jardim Cearense

R. Francisco Glicério, 291

  • Maraponga

R. Lourenço Pessoa, 60

  • Mondubim

Tv. São José, 940 (Praça Luiza Távora)
R. José Amaro De Sousa, S/N
R. Dolores Borges, 13 (Associação São Francisco)

  • Parque Genibaú

R. Rio Ventura, 430

  • Parque Presidente Vargas

R. José Tavares, 851

  • Planalto Ayrton Senna

R. Dezenove De Março, 799

  • Prefeito José Walter

Av. Araquem Aguiar, 482 (Escola Estadual Polivalente)
Av. J, 1488
Av. D, 300 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)

  • Siqueira

R. Alves Bezerra, 706
R. Da Paz, 1602
Av. Osório De Paiva, 6554

Ponto adicional

  • Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos (Cevam): rua Betel, 2980 - Raquel de Queiroz

