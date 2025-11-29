Vacinação antirrábica: saiba onde vacinar seu pet em Fortaleza neste sábado, 29

Tutores podem levar seus pets para vacinação antirrábica neste sábado, 29, durante o 3º "Dia D" da campanha gratuita contra a raiva, em Fortaleza, das 8 às 17 horas.
Serão 61 pontos nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, com mais de 600 profissionais para imunizar cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade.
Dose não deve ser aplicada em fêmeas prenhas e animais doentes ou em recuperação. A orientação é que os responsáveis busquem local mais próximo para garantir a proteção dos animais e da comunidade.
A imunização é a forma mais eficaz de prevenir e controlar o vírus letal da raiva, que pode ser transmitido ao ser humano. Serviço é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
Fortaleza, de acordo com a Prefeitura, não tem registros de casos humanos de raiva há mais de duas décadas.
No entanto, casos da doença em animais silvestres, como saguis e morcegos, além de felinos em situação de rua, ainda são identificados.
Meta do Ministério da Saúde (MS) é proteger 80% da população canina. Segundo a Prefeitura, a Capital alcança 66%, com 193.124 cães vacinados.
Iniciada em outubro, a campanha segue até 22 de dezembro e contará com quatro "Dias D". O quarto e último momento será realizado em 6 de dezembro, contemplando as Coordenadorias Regionais de Saúde 2, 4 e 6.
Ainda conforme o Município, nas duas primeiras etapas, foram vacinados mais de 120 mil animais em outubro e acima de 95 mil doses aplicadas em novembro.
Neste ano, Fortaleza afirma contar com 305.168 animais imunizados, somando imunizações durante a iniciativa atual e em outras ações desenvolvidas ao longo do ano.
Expectativa é que cerca de 400 mil pets sejam protegidos.
Além das ações itinerantes, a campanha disponibiliza nove pontos permanentes, os oito boxes de zoonoses, que funcionam de segunda a sexta-feira, e o Centro de Controle de Zoonoses, que atende diariamente, incluindo fins de semana.
3º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025
Quando: sábado, 29
Horário: das 8 às 17 horas
Lista dos locais abaixo:
Regional de Saúde I
Rua Cruzeiro do Sul, S/N, Praça da Castanhola
R. Treze Rockdale, S/N (Praça 28 de agosto - esquina com avenida Coronel Carvalho)
R. Seis Companheiros, 331
R. Ceci, S/N (Praça do Campo do Beira-Rio)
Avenida Doutor Theberge, S/N (esquina com a rua Santa Eliza)
Rua José Alexandre, S/N (esquina com rua Gil Amora)
Rua Luís Guimarães, S/N
Rua Odorico de Morais, 315
Rua Professora Maria Clara, S/N (Campo do Flamenguinho)
Rua Conselheiro Lafaeite, S/N (Escola Francisco da Silva)
Rua Benjamim Barroso, S/N (Praça João Pontes - Internacional)
Rua Dom Quintino, 551
Rua Dom Quintino, S/N (Pracinha do Chafariz)
R. Ten. Eliézer Costa, S/N (Esquina Com Av. Mozart Pinheiro De Lucena)
Av. D. Aloísio Lorscheider, 982 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde I)
Av. Major Assis, S/N (Esquina Com R. Micaele Souza Silva)
Regional de Saúde III
R. Silva Do Carmo, 160
R. Graco Cardoso, S/N
Av. Da Liberdade, 65 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde Iii)
R. Manoel Antonio Leite, 250 (Eefm São José Do Pici Das Pedreiras)
R. Mons. Hipólito Brasil, 1238
Tv. Rio De Janeiro, 378 (Areninha Da Mata)
Av. Porto Velho, 465
Av. Senador Fernandes Távora, 45
R. Gen.Gois Monteiro, 675
R. Martins Neto, 61
R. Padre Guerra, 852
Av. Jovita Feitosa, S/N (Praça Ari De Sá)
R. Cel. Matos Dourado, 1499 (Cuca Pici)
Quadra F, S/N
R. Ilha Do Bote, 367 (Centro Comunitario São Francisco)
R. Perdigão Sampaio, S/N
R. Maria José Teixeira, 300 (Cei Prof. Dep. Denizard Macêdo De Alcântara)
R. Moisés, 190
R. Xv, 69
Regional de Saúde V
Av. Oscar Araripe, 2172
R. 15, 596
Av. Min. Albuquerque De Lima, 1135
R. Da Areninha, S/N (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)
R. 1074, 10 (Eemit Edmilson Guimarães De Almeida)
Av. Contorno Norte, 981 (Polo De Lazer)
R. Maranguape, 1774
R. José Martins, 3785
R. Estrada Do Jatobá, 2668 (Cemitério Do Bom Jardim)
R. Itajaí, 850
R. Nereide, 320
R. Itú, 120 (Escola Jocie Caminha De Menezes)
R. Francisco Glicério, 291
R. Lourenço Pessoa, 60
Tv. São José, 940 (Praça Luiza Távora)
R. José Amaro De Sousa, S/N
R. Dolores Borges, 13 (Associação São Francisco)
R. Rio Ventura, 430
R. José Tavares, 851
R. Dezenove De Março, 799
Av. Araquem Aguiar, 482 (Escola Estadual Polivalente)
Av. J, 1488
Av. D, 300 (Box De Zoonoses Da Regional De Saúde V)
R. Alves Bezerra, 706
R. Da Paz, 1602
Av. Osório De Paiva, 6554
