As cinco fases do cérebro

A primeira época de desenvolvimento termina por volta dos 9 anos de idade. Os primeiros momentos, segundo a pesquisa, são marcados pela consolidação e eliminação competitiva de sinapses e por rápidos aumentos no volume da substância cinzenta e branca do cérebro.

Na segunda época do ciclo de vida, dos 9 aos 32 anos, a trajetória do desenvolvimento topológico permanece consistente. Embora a adolescência comece pela puberdade, o seu término não é tão claro, com definições abrangendo um período anterior ou até meados dos 20 anos.

"Nossos resultados sugerem que, em países ocidentais (Reino Unido e Estados Unidos), o desenvolvimento topológico na adolescência se estende até por volta dos 32 anos, antes que as redes cerebrais iniciem uma nova trajetória de desenvolvimento topológico", afirma a pesquisa.

Aos 66 anos, o terceiro ponto do ciclo é iniciado, e o cérebro entra em uma nova fase de envelhecimento da sua rede estrutural. Já o último ponto de inflexão (83 anos) é marcado por um "declínio distinto na topologia relacionada à idade".