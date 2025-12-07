Oposição dividida

Foto: o povo Capa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) esteve em Fortaleza no último domingo, 30, no lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará. Em discurso, ela deu um "puxão de orelha" diante da aproximação do PL no Estado com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). A ex-primeira-dama citou nominalmente o deputado federal André Fernandes, presidente da sigla no Ceará. André Fernandes rebateu as falas de Michelle. O imbróglio figurou em matéria e na manchete da edição de segunda-feira, 1º, do O POVO.



